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Narkotik polisinden filmleri aratmayan operasyon

15.01.2021 16:45 | Son Güncelleme:
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Konya’da narkotik polisinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 85 bin 247 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya uyuşturucu sürüleceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Konya’da narkotik polisinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 85 bin 247 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya uyuşturucu sürüleceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmaların ardından Selçuklu ve Karatay ilçelerinde 3 araçla uyuşturucu taşındığı bilgisi üzerine araçları takibe aldı. Araçları adım adım takip eden polis ekipleri, düzenlediği operasyonla araçların önünü kesip, içerisinde bulunan şüphelileri etkisiz hale getirdi. Araçlarda yapılan aramamalarda, 85 bin 247 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin araçlardan birini takip ettikten sonra hızla önlerini keserek düzenledikleri operasyon bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde polis ekiplerinin uyuşturucu bulunan aracın önünü hızla kestikleri ve şüphelileri etkisiz hale getirerek ters kelepçe taktıkları yer alıyor. Operasyona katılan polislerin daha sonra araçta arama yaptıkları görülüyor.

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