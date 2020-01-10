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  4. Narkotik polisinden uyuşturucu çetelerine ağır darbe

Narkotik polisinden uyuşturucu çetelerine ağır darbe

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 18:04 | Son Güncelleme

Narkotik polisleri tarafından 2019 yılında Türkiye genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 200 bin şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 24 bin zanlı tutuklandı.Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, 2019 yılı faaliyetleriyle ilgili bilgiler verildi.

Narkotik polisleri tarafından 2019 yılında Türkiye genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 200 bin şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 24 bin zanlı tutuklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, 2019 yılı faaliyetleriyle ilgili bilgiler verildi. Paylaşıma göre, narkotik polisleri 2019 yılında Türkiye genelinde 135 bin 601 uyuşturucu operasyonu yaptı. Soruşturmalar kapsamında, 200 bin 183 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, gözaltına alınan şüphelilerden 24 bin 60’ı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Operasyonlarda, 19 ton 768 kilogram esrar, 18 ton 352 kilogram skunk, 16 ton 116 kilogram eroin, 1 ton 253 kilogram kokain, 890 kilogram metamfetamin, 675 kilogram afyon sakızı, 530 kilogram bonzai, 9 milyon 148 bin 329 adet captagon, 6 milyon 832 bin 656 adet ecstasy, 1 milyon 767 bin 914 sentetik ecza ve 3 milyon 687 bin 748 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Paylaşımda, 2019’un "rekorlar yılı" olduğu aktarılırken uyuşturucuyla mücadelenin tüm hızıyla devam ettiği kaydedildi.

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