HABER

Narkotik polisinden uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 19:49 | Son Güncelleme

Denizli’de narkotik ekipleri 4 aylık takip sonrası gerçekleştirdiği operasyonda 6 farklı adrese baskın düzenledi.

Denizli’de narkotik ekipleri 4 aylık takip sonrası gerçekleştirdiği operasyonda 6 farklı adrese baskın düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 6 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. 28 ekibin görev aldığı operasyona Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri de destek verdi. 4 aylık takip sonrası dün şafak vakti harekete geçen ekipler önceden belirlenen 6 farklı adrese baskınlar düzenledi. Baskın yapılan adreslerde 6 kişi gözaltına alınırken, operasyonda ‘Jibby’ isimli narkotik köpeği de kullanıldı. Baskınlarda yapılan aramalarda satışa hazır 9 paket halinde 10 gram eroin, 5 paket halinde 11 gram esrar, 14 adet ecstasy ve 1 adet lyrica hap ele geçirildi.

‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alınan 6 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Operasyon kapsamında ayıca halen cezaevinde bulunan 1 şebeke üyesi de soruşturmaya dahil edildi.

PARTNERHadise'den küvet pozuHadise'den küvet pozu
Gemiyle yurt dışına kaçıracaklardı, polis engellediGemiyle yurt dışına kaçıracaklardı, polis engelledi
Otomobile çarpan TIR devrildi, TEM ulaşıma kapandıOtomobile çarpan TIR devrildi, TEM ulaşıma kapandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Bayden öldürüldü!

Mehmet Bayden öldürüldü!

Yargı paketinde önemli gelişme!

Yargı paketinde önemli gelişme!

O diziye isyan etti! 'Ayıptır ya!'

O diziye isyan etti! 'Ayıptır ya!'

'Hepsine bin basarım' dedi çıplak pozunu paylaştı

'Hepsine bin basarım' dedi çıplak pozunu paylaştı

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Bu vahşetin cezası belli oldu

Bu vahşetin cezası belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

Yürek yakan fotoğraf! Böbreğini veren oğlunun tabutuna son kez baktı

Bir babanın en acı günü!

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.