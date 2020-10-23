Narkotik polisinden uyuşturucu tacirlerine darbe

Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu kullanımını ve ticaretini önlemek amaçlı çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, 6 şahsın uyuşturucu kullandığı ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Polis, teknik ve fiziki takip sonucu operasyon için harekete geçti. Gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu A.J. (34), F.G. (25), F.Ç. (40), Y.Ö. (31), F.Ç. (38) ve Z.B. (19) suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 230 gram uyuşturucu matemfetamin maddesi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 350 TL para, 4,13 gram eroin, 3 adet içime hazır zıvana esrar maddesi ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu A.J. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, gözaltındaki 5 şüphelinin ise sorgusunun sürdüğü öğrenildi.



