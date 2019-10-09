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Narkotik polisinden uyuşturucu uygulaması: 11 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 14:54 | Son Güncelleme

Samsun’da narkotik polisinin düzenlediği uygulamada 11 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde uygulama yaptı.

Narkotik polisinden uyuşturucu uygulaması: 11 gözaltı

Samsun’da narkotik polisinin düzenlediği uygulamada 11 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde uygulama yaptı. Yapılan uygulamada 11 kişi gözaltına alındı. Aramalarda, 11,38 gram esrar maddesi, 83 adet sentetik ecza adlı uyuşturucu özelliği bulunan ilaç, 1 adet esrarla sigara, 11 kök dişi Hint keneviri bitkisi, 1 adet tabanca ve 3 adet mermi ele geçti. Tabancayla yakalanan bir kişi polis merkezine teslim edilirken, "uyuşturucu kullanmak" suçundan ifadeleri alınan 10 kişi ise daha sonra serbest bırakıldı.

Narkotik polisinden uyuşturucu uygulaması: 11 gözaltı

Narkotik polisinden uyuşturucu uygulaması: 11 gözaltı

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