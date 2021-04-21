Narkotik polisinden uyuşturucuyla mücadele için rap müzikli klip

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Narkotik'te görevli polis memuru Okan kardeşimiz de rap yarışmamız nedeniyle boş durmamış, eser yapmış. Değerlendirmeye alamasak da paylaşalım istedik." ifadeleri kullanıldı.

BAKAN SOYLU DA PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da Twitter hesabından "retweet" yaparak takipçileriyle paylaştığı video klip, kısa sürede büyük beğeni topladı.

???? İstanbul Narkotik’te görevli Polis Memuru Okan kardeşimiz de Rap Yarışmamız nedeniyle boş durmamış, eser yapmış. Değerlendirmeye alamasak da paylaşalım istedik.

⏰ Rap Müzik Yarışması için son başvuru tarihi: 30 Nisan 2021

Başvuru için: https://t.co/AmRSOXiHJa pic.twitter.com/TgpSjN84Nb — Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (@NarkotiksmDB) April 21, 2021

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Okan İlhan'ın besteleyip seslendirdiği şarkının sözleri şöyle:

"Bir bende var sanırdım dert keder, bu illetmiş asıl dert keder/Heder olmamak için kullan geçer, ne kadar yalan bu yeter be yeter/Zevk olur mu beter bak bu beter, eksilir dostlar teker teker/Unutma bunu ülkeye sokan da hain, kalleş teröristler/Söndü gitti dedi abi renkler, hani gösterirdi bize düşler/Kalmadı dedi ışık ol fener, bitmedi dedim sana çizilen kader/Tedavi ol dedim kardeşim geçer, ağlamasın gözü yaşlı anneler/Türk gençleri bak bu işi halleder, sönüp gitmesin ülkemde gençler/Bir kereden bir şey olmaz derler, bir kereden bir kereden/Bir kereden bir şey olmaz derler, yalan söylerler."