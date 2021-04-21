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Narkotik polisinden uyuşturucuyla mücadele için rap müzikli klip

21.04.2021 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının uyuşturucunun kullanımını önlemek ve zararlarına dikkati çekmek için düzenlediği rap müzik yarışması için bir polis memurunun bestelediği şarkı, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Narkotik polisinden uyuşturucuyla mücadele için rap müzikli klip

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Narkotik'te görevli polis memuru Okan kardeşimiz de rap yarışmamız nedeniyle boş durmamış, eser yapmış. Değerlendirmeye alamasak da paylaşalım istedik." ifadeleri kullanıldı.

BAKAN SOYLU DA PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da Twitter hesabından "retweet" yaparak takipçileriyle paylaştığı video klip, kısa sürede büyük beğeni topladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Okan İlhan'ın besteleyip seslendirdiği şarkının sözleri şöyle:

"Bir bende var sanırdım dert keder, bu illetmiş asıl dert keder/Heder olmamak için kullan geçer, ne kadar yalan bu yeter be yeter/Zevk olur mu beter bak bu beter, eksilir dostlar teker teker/Unutma bunu ülkeye sokan da hain, kalleş teröristler/Söndü gitti dedi abi renkler, hani gösterirdi bize düşler/Kalmadı dedi ışık ol fener, bitmedi dedim sana çizilen kader/Tedavi ol dedim kardeşim geçer, ağlamasın gözü yaşlı anneler/Türk gençleri bak bu işi halleder, sönüp gitmesin ülkemde gençler/Bir kereden bir şey olmaz derler, bir kereden bir kereden/Bir kereden bir şey olmaz derler, yalan söylerler."

YARIŞMA İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ 30 NİSAN

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının paylaşımında son başvuru tarihi 30 Nisan olarak açıklanan ödüllü rap müzik yarışmasında, birinciye 20, ikinciye 10, üçüncüye ise 5 bin lira ödül verilecek.

Yarışmaya başvurular "www.rapburada.com" web adresinden yapılabilecek. Jüri üyelerinin 15 Mayıs'ta yapacağı değerlendirme ile kazananlar belirlenecek ve yarışma sonuçları 15 Haziran'da açıklanacak.

(AA)

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