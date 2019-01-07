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- Narkotik polisinden Yunanistan'da operasyon  

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 16:11 | Son Güncelleme

NARKOTİK Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Koordinesinde İstanbul ve Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takip ettiği bir gemiye Yunanistan’da uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) NARKOTİK Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Koordinesinde İstanbul ve Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takip ettiği bir gemiye Yunanistan’da uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Suriye'nin Lazkiye Limanı’ndan yola çıkarak Yunanistan Atina’da bulunan Pire Limanı’na giden gemide yüklü miktarda uyuşturucu hap olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. İstanbul Narkotik Polisleri Yunanistan’a giderek ilgili makamlarla irtibata geçti. Türk ve Yunan polislerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, bir konteynerde arama yapıldı. Yapılan aramada toplam ağırlığı yaklaşık 23 ton olan kurşun levhalar arasına gizlenmiş çok sayıda captagon hap ele geçirildi.

(FOTOĞRAF)

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