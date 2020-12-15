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Narkotik polislerinden ‘Ohh’ mesajı

15.12.2020 12:42 | Son Güncelleme:
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Narkotik polislerinden ‘Ohh’ mesajı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün, terör örgütünün en önemli gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucuya yönelik operasyonunda ‘Ohh’ mesajı verildi.Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şüphe üzerinde durdurulan bir araç içerisinde arama yapıldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün, terör örgütünün en önemli gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucuya yönelik operasyonunda ‘Ohh’ mesajı verildi.
Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şüphe üzerinde durdurulan bir araç içerisinde arama yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpeği Miror’un da katıldığı aramada 51 gram bonzai ham maddesi ile 38.6 gram satışa hazır bonzai ele geçirildi. Ele geçirilen 51 gram ağırlığındaki bonzai ham maddesinden yaklaşık 30 kilogram bonzai uyuşturucu elde edildiği öğrenildi.
Ele geçirilen malzemelere el konulurken Y.A. isimli şahıs ise gözaltına alındı. Narkotik polisleri uyuşturucu ile, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun TBMM’de yaptığı konuşmada kullandığı ‘Ohh’ ifadesini yazdı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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