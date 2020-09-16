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Narkotik şube aracına çarparak kaçan uyuşturucu satıcıları yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 12:09 | Son Güncelleme

Eskişehir’de uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 2 şüpheli şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il dışından kente sokulan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Eskişehir’de uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 2 şüpheli şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il dışından kente sokulan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 2 şüpheli şahıs yakalandı. Bugün sabah saatlerinde polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan 2 şahıs, Narkotik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekip otosuna çarparak kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında araçtaki 2 şüpheli, üstlerindeki uyuşturucu maddeyi araç dışına atmaya başladı. Kovalamaca sonucunda polis ekipleri araç içerisindeki 2 kişiyi yakaladı.
Narkotik madde arama köpeği tarafından araç içerisinde yapılan aramada 119 adet beyaz renkli telis bez torbalar içerisinde daralı ağırlıkları toplamı 24,4 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

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