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Narkotik suçlar ve göçmen kaçakçılığı uygulaması

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 17:26 | Son Güncelleme

Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Antalya’da gerçekleştirilen operasyonda 587 Türk ve 5 yabancı uyruklu vatandaş sorgulandı, Türk vatandaşı 3 aranan şahıs yakalandı, Türk vatandaşı 2 şahıs gözaltına alındı.

Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Antalya’da gerçekleştirilen operasyonda 587 Türk ve 5 yabancı uyruklu vatandaş sorgulandı, Türk vatandaşı 3 aranan şahıs yakalandı, Türk vatandaşı 2 şahıs gözaltına alındı. 41 araç kontrol edildi. 8 araca bin 372 TL para cezası kesildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımının ve göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak "Narkotik Suçlar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması" gerçekleştirildi. Uygulama çerçevesinde 28 Haziran günü, Cumhuriyet Savcısından alınan talimatlar doğrultusunda, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Antalya il genelinde, helikopter ile havadan destekli olarak, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü personellerinden oluşan 16 ekip ve 1 Narkotik Madde Arama Köpeği (NMAK) ile toplam 195 personelin katılımı ile uygulama gerçekleştirildi.
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında risk değerlendirmesi yapılan mahalle ve sokaklar tespit edilerek, bu sokaklarda yer alan riskli 10 park ve bahçe, 22 metruk bina, 8 işyeri ve 14 umuma açık yer kontrol edildi. 587 Türk ve 5 yabancı uyruklu vatandaş sorgulandı, Türk vatandaşı 3 aranan şahıs yakalandı, Türk vatandaşı 2 şahıs gözaltına alındı. 41 araç kontrol edildi. 8 araca bin 372 TL para cezası kesildi, 0,1 gram eroin, 4 adet sentetik ecza ve 16,1 litre kaçak içki ele geçirildi.

Narkotik suçlar ve göçmen kaçakçılığı uygulaması

Narkotik suçlar ve göçmen kaçakçılığı uygulaması

Narkotik suçlar ve göçmen kaçakçılığı uygulaması

Narkotik suçlar ve göçmen kaçakçılığı uygulaması

Narkotik suçlar ve göçmen kaçakçılığı uygulaması

Narkotik suçlar ve göçmen kaçakçılığı uygulaması

Narkotik suçlar ve göçmen kaçakçılığı uygulaması

Narkotik suçlar ve göçmen kaçakçılığı uygulaması

Narkotik suçlar ve göçmen kaçakçılığı uygulaması

Narkotik suçlar ve göçmen kaçakçılığı uygulaması

Narkotik suçlar ve göçmen kaçakçılığı uygulaması

Narkotik suçlar ve göçmen kaçakçılığı uygulaması

Narkotik suçlar ve göçmen kaçakçılığı uygulaması
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