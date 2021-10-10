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Narkotik Suçlarla Mücadele'den Kolombiya açıklaması

10.10.2021 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından, Kolombiya’nın Buenaventura Limanı’nda Türkiye’ye gönderileceği iddia edilen 4 ton 900 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili Kolombiya narkotik birimi ile iş birliğinin devam ettiği belirtilerek, “Kolombiya adli makamlarına iletilen adli yardımlaşma talebimiz henüz cevaplanmamıştır” ifadesi kullanıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele'den Kolombiya açıklaması

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından, Kolombiya’nın Buenaventura Limanı’nda Türkiye’ye gönderileceği iddia edilen 4 ton 900 kilogram kokaine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, söz konusu iddiaya ilişkin Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın Kolombiya narkotik birimi ile iş birliğinin devam ettiği ifade edildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Ancak Kolombiya adli makamlarına iletilen adli yardımlaşma talebimiz henüz cevaplanmamıştır. Bir hukuk devletinde hukukun kuralları geçerlidir. Ceza hukuku dedikodu üzerine değil delille hareket eder. Ülkemizde adli soruşturmalar Cumhuriyet savcılarımız tarafından yürütülmektedir. Yürütülen adli soruşturmalardaki içerik ve iddiaların kamu davası açılmadan yetkisiz kişilerle paylaşılması ve elde edilen bilgilerin açıklanması, ‘masumiyetin korunması’ ve ‘soruşturmanın gizliliğinin ihlal edilmemesi’ ilkelerine aykırı olacaktır.

"İFTİRADIR"

Bu gerçekliğe rağmen aksini ima etmek, uyuşturucu mücadelesinde hayatını çekinmeden feda etmeye hazır olan ve son yıllarda yaptığı operasyonlarla ulusal ve uluslararası kamuoyu tarafından takdirle karşılanan birimlerimize ve teşkilatlarımıza bühtandır, iftiradır.” (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kolombiya
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