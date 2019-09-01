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Narkotik TIR'ı bilgilendirme için Marmaris'te 

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 23:33 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesine, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadele kapsamında hazırladığı Narkotik Eğitim TIR'ı geldi.

Narkotik TIR'ı bilgilendirme için Marmaris'te 

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesine, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadele kapsamında hazırladığı Narkotik Eğitim TIR'ı geldi. Gençler ve ailelerin yanı sıra turistlerin de ilgi gösterdiği TIR'da narkotik polisleri eğitim verdi.
Akşam saatlerinde ilçeye gelen Narkotik Eğitim TIR'ı Kordon Caddesi Atatürk Anıtı önüne park etti. TIR içerisinde özel olarak oluşturulan 42 metrekarelik alanda 12 dokunmatik ekranda uyuşturucu maddenin insana verdiği etkiler ayrıntılı şekilde gösterildi. Gençlerin ve ebeveynlerin yoğun ilgi gösterdiği Narkotik Eğitim TIR'ında turistlere de İngilizce bilgilendirmede bulunuldu. İstanbul ve Marmaris narkotik polisleri uyuşturucuyla mücadele ve uyuşturucudan korunma yolları hakkında gelen anne ve babalara slâyt gösterimli bilgilendirdi, uyardı.
Çetin ve Selma Uğurluer çifti, "Yetişkin bir kızımız var. Edindiğimiz bilgileri çocuğumuza aktaracağız. İlk defa böyle bir etkinliğe şahit oldum. Öğrendiğimiz bilgileri çevremize ve dostlarımıza anlatacağız. Özellikle okul zamanlarında orta ve lise dengi okul önlerinde bu etkinliğin sık aralıklarla yapılması lazım" dedi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü yetkilileri, "Muğla İl ve ilçelerinde 15 gün süreyle gezeceğiz. Marmaris'te 3 gün süreyle kalarak bilgilendirme bulunacağız. Akşam üstü saat 16.00 ile gece 24.00 arası eğitimler devam edecektir. Fethiye ardından Bodrum ve en son Muğla'da bilgilendirmelerimiz tamamlanacaktır" dedi.

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