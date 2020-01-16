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  4. Narkotik uygulamasında 6 şüpheli yakalandı

Narkotik uygulamasında 6 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 16:33 | Son Güncelleme

OSMANİYE’de, polisin düzenlediği narkotik uygulamasında 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Narkotik uygulamasında 6 şüpheli yakalandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE’de, polisin düzenlediği narkotik uygulamasında 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda ise çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, narkotik uygulaması gerçekleştirildi. Ülke genelinde eş zamanlı olarak 14 adreste yapılan denetimlerde, uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı olmak suçundan aranması olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlarda 47 personel görev aldı. Yapılan baskınlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, Kurtuluş Mahallesi'ndeki ikamet aramasında 1 kurusıkı tabanca ve 48 fişek, 6,80 gram metamfetamin, 2,14 gram eroin ve yeşil reçeteye tabi 99 ilaç ele geçirildi. Şüphelilerin sorgularının ardından adli makamlara sevk edilecekleri kaydedildi.

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