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Narkotikten uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 14:45 | Son Güncelleme

Bursa narkotik polisi, zehir tacirlerine operasyon yaptı.

Bursa narkotik polisi, zehir tacirlerine operasyon yaptı. 6 kişi gözaltına alındı.
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan 8 kişiyi yakaladı. Yakalanan zanlıların ifadelerinden yola çıkan ekipler, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şahısların kimliklerine ulaştı. Bu şüphelileri bir süre takip eden ekipler, şahısların uyuşturucu ticareti yaptıklarını tespit etti. Şahısların yakalanması için çalışmalara başlayan ekipler T.U, C.A, Z.A, İ.A, A.K. ve D.H. isimli 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların evlerinde ve araçlarında arama yapan ekipler 520 gram bonzai ve 40 gram metamfetamin ele geçirdi.
Gözaltına alınan şahıslardan T.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 5 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından adlî makamlara sevk edildi. Şahısların savcılık sorgusu devam ediyor.

Narkotikten uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Narkotikten uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Narkotikten uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Narkotikten uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Narkotikten uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Narkotikten uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Narkotikten uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Narkotikten uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Narkotikten uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Narkotikten uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Narkotikten uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Narkotikten uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Narkotikten uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
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