HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Narkotikten uyuşturucu uygulaması

Narkotikten uyuşturucu uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 09:17 | Son Güncelleme

Samsun’da narkotik polisi uyuşturucu uygulaması yaptı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde yaptıkları uygulamalarda ve arz ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 152 şahıs, 27 araç, 9 iş yeri, 5 park ve 5 metruk binayı kontrol etti.

Narkotikten uyuşturucu uygulaması

Samsun’da narkotik polisi uyuşturucu uygulaması yaptı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde yaptıkları uygulamalarda ve arz ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 152 şahıs, 27 araç, 9 iş yeri, 5 park ve 5 metruk binayı kontrol etti. Uygulamada, 5 şahıs hakkında pandemi tedbirlerine aykırı davranmaktan idari işlem yapıldı. 1 şahıstan 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 6 adet 7,65 mm çapında tabanca mermisi ele geçirildi. 471 kapsül sentetik ecza, 1,19 gram esrar maddesi, 9,50 gram metamfetamin maddesi, 4 adet ekstasy hap, 1 adet esrarlı sigara ele geçirildi. Toplam 9 kişi gözaltına alındı. 5 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak" suçundan, 4 kişi hakkında da "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan işlem yapıldı.

Narkotikten uyuşturucu uygulaması

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorlar şaştı kaldı! 1,5 ay sonra yine pozitif çıktı Doktorlar şaştı kaldı! 1,5 ay sonra yine pozitif çıktı
Ankara'da sağlıkçılara saldırı! Valilik inceleme başlattıAnkara'da sağlıkçılara saldırı! Valilik inceleme başlattı
En pahalı Türk tablosu Kur’an Okuyan Kız’ın hikayesi! En pahalı Türk tablosu Kur’an Okuyan Kız’ın hikayesi!
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayını terk etti: Bir daha seninle aynı programa çıkmam
Canlı yayını terk etti: Bir daha seninle aynı programa çıkmam
Türkiye'den AB'nin yaptırım kararına tepki
Türkiye'den AB'nin yaptırım kararına tepki
Bakan Koca'dan Ankara'daki skandal olayla ilgili açıklama
Bakan Koca'dan Ankara'daki skandal olayla ilgili açıklama
Rıdvan Dilmen'den olay itiraflar! FETÖ...
Rıdvan Dilmen'den olay itiraflar! FETÖ...
Koronavirüsle ilgili çarpıcı iddia sonrası açıklama geldi
Koronavirüsle ilgili çarpıcı iddia sonrası açıklama geldi
Elleri kelepçeli olarak polis aracından atlayıp kaçtı
Elleri kelepçeli olarak polis aracından atlayıp kaçtı
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Belindeki yağ bezesini aldırdıktan sonra hayatını kaybetti
Belindeki yağ bezesini aldırdıktan sonra hayatını kaybetti
Diğer Haberler
Adana'da şoke eden olay! Komşuları inanamadı
Adana'da şoke eden olay! Komşuları inanamadı
Fındıklı'da otomobil ile tramvay çarpıştı
Otomobil ile tramvay çarpıştı
Ankara'da sağlıkçılara saldırı! Ankara Valiliği inceleme başlattı
Ankara'da sağlıkçılara saldırı! Valilik inceleme başlattı
Erzincan'da tepki çeken olay! Otomobile bağladıkları atı kilometrelerce koşturdular
Vicdansızlar! Otomobile bağlayıp kilometrelerce koşturdular
Adana'da galeriye kalaşnikoflu saldırı: 2 yaralı
Adana'da galeriye kalaşnikoflu saldırı: 2 yaralı
İzmir’den kahreden haber! Balkondan düşen 5 yaşındaki Berkin öldü
Balkondan düşen 5 yaşındaki Berkin öldü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.