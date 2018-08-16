İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul'da 1 Ocak-14 Ağustos tarihleri karşılaştırıldığında, 2017 yılında uyuşturucu operasyonu sayı 19 bin 453 iken, 2018'de 28 bin 298 olduğunu belirterek, "Bu yüzde 50 operasyonel faaliyette artışı ifade ediyor." dedi.
Şahin, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Narkotim Temel Eğitim Sertifika Töreni'nde, Türkiye'nin her yönüyle asimetrik bir tehdit altında olduğunu söyledi.
Türkiye'nin terörle, ekonomik tehditlerle, gençleri tehdit eden, onları esir almaya çalışan bağımlılıklarla tehdit edildiğini anlatan Şahin, "Daha önce transit ülke olan Türkiye, bugün artık hedef ülke haline de getirilmiştir, özellikle uyuşturucu noktasında. Hamdolsun hem milletimiz hem devletimiz bu konuda gerekli ferasete ve basirete sahip, bu konudaki tehditleri savuşturacak iradeyi göstererek her türlü tedbiri almakta gecikmiyor." diye konuştu.
Vali Şahin, mücadelenin yıllardır sürdüğünü hatırlatarak, şunları kaydetti:
"İstanbul'da 1 Ocak-14 Ağustos tarihlerinin karşılaştırmasını yaptığımız zaman 2017 yılında operasyon sayımız 19 bin 453 iken, 2018'de 28 bin 298'dir, bu yüzde 50 operasyonel faaliyette artışı ifade ediyor. 2017 yılındaki işlem yapılan şüpheli sayısı 26 bin 578, 2018'de 38 bin 938, burada da yine yaklaşık yüzde 50'lik bir artış var. Ayrıca bu operasyonlar neticesinde tutuklanan sayısı 2017 yılının aynı döneminde 2 bin 730 iken, 2018'de 3 bin 543'e yükselmiş, bu da yüzde 47'lik bir orana tekabül ediyor. Yine yakalanan uyuşturucu madde miktarlarına baktığımızda 2017 yılında 5 ton 170 kilogramken, 2018'de 7 ton 814 kilogram, bu da yüzde 50'lik bir artışı gösteriyor. Yine uyuşturucu hap miktarına baktığımızda 2017 yılının aynı döneminde 1 milyon 725 bin iken, 2018'de 5 milyon 235 bin adete çıkmış. Ortalama işlem yapılan şahıs sayısı 2017'de günlük 267 kişiyken, 2018'de 679'dur. Bu arada 2016'da bundan daha düşüktü gittikçe artan bir ivmeyle karşı karşıyayız. Günlük tutuklanan sayısına baktığımızda 2017'de günde ortalama 34 kişiyken, 2018'de 89 kişiye yükselmiştir."
- "Uyuşturucu, toplumsal sorun
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, uyuşturucunun özellikle gençleri hedef alan, toplumların hızla çöküşünü amaçlayan büyük bir toplumsal sorun olduğunu vurguladı.
Bu sorunun aynı zamanda terörizm, silah kaçakçılığı, insan kaçakçılığı gibi suçlarla etkileşim içerisinde olduğunu anlatan Uzunkaya, şu bilgileri verdi:
"Küresel olarak bu yapının aktörleri terör örgütleriyle birlikte hareket edip birbirlerini beslemektedir. PKK'nın en önemli finans kaynağını da uyuşturucu oluşturmaktadır. Terör örgütüne karşı yürütülen operasyonların başarıya ulaşmasında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uyuşturucuyla mücadele operasyonlarının büyük katkısı var. 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz 108 bin 676 operasyonda 156 bin 837 şüpheli yakalanarak, 86 ton 433 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiş, çağın vebası olan uyuşturucuyla mücadelede rekor düzeyde başarılara imza atılmıştır. 2018 yılında ise şu ana kadar 81 bin 308 operasyonda, 113 bin 843 şüpheli yakalanarak, 36 ton 636 kilogram uyuşturucu madde ve 14 milyon 747 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir."
Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Vali Şahin konuşmaların ardından eğitim alan personele plaket ve sertifikalarını, farklı branşlarda eğitimlerini tamamlayan görev köpeği idarecilerine ödüllerini verdi. Soylu, bu sırada sahneye çıkarılan dedektör köpeklerini sevdi.
Tören, şarkıcı Resul Aydemir'in, madde bağımlılığı konusunda farkındalığı artırmak için yazdığı rap şarkısını seslendirmesiyle sona erdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucu ile mücadelede uzmanlaşmış yetkin personel sayısının artırılması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda göreve başlayan 800 personele, 4-15 Ağustos tarihlerinde 2 grup halinde "Narkotik Temel Eğitimi" verildi.
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