İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul'da 1 Ocak-14 Ağustos tarihleri karşılaştırıldığında, 2017 yılında uyuşturucu operasyonu sayı 19 bin 453 iken, 2018'de 28 bin 298 olduğunu belirterek, "Bu yüzde 50 operasyonel faaliyette artışı ifade ediyor." dedi.

Şahin, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Narkotim Temel Eğitim Sertifika Töreni'nde, Türkiye'nin her yönüyle asimetrik bir tehdit altında olduğunu söyledi.

Türkiye'nin terörle, ekonomik tehditlerle, gençleri tehdit eden, onları esir almaya çalışan bağımlılıklarla tehdit edildiğini anlatan Şahin, "Daha önce transit ülke olan Türkiye, bugün artık hedef ülke haline de getirilmiştir, özellikle uyuşturucu noktasında. Hamdolsun hem milletimiz hem devletimiz bu konuda gerekli ferasete ve basirete sahip, bu konudaki tehditleri savuşturacak iradeyi göstererek her türlü tedbiri almakta gecikmiyor." diye konuştu.

Vali Şahin, mücadelenin yıllardır sürdüğünü hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İstanbul'da 1 Ocak-14 Ağustos tarihlerinin karşılaştırmasını yaptığımız zaman 2017 yılında operasyon sayımız 19 bin 453 iken, 2018'de 28 bin 298'dir, bu yüzde 50 operasyonel faaliyette artışı ifade ediyor. 2017 yılındaki işlem yapılan şüpheli sayısı 26 bin 578, 2018'de 38 bin 938, burada da yine yaklaşık yüzde 50'lik bir artış var. Ayrıca bu operasyonlar neticesinde tutuklanan sayısı 2017 yılının aynı döneminde 2 bin 730 iken, 2018'de 3 bin 543'e yükselmiş, bu da yüzde 47'lik bir orana tekabül ediyor. Yine yakalanan uyuşturucu madde miktarlarına baktığımızda 2017 yılında 5 ton 170 kilogramken, 2018'de 7 ton 814 kilogram, bu da yüzde 50'lik bir artışı gösteriyor. Yine uyuşturucu hap miktarına baktığımızda 2017 yılının aynı döneminde 1 milyon 725 bin iken, 2018'de 5 milyon 235 bin adete çıkmış. Ortalama işlem yapılan şahıs sayısı 2017'de günlük 267 kişiyken, 2018'de 679'dur. Bu arada 2016'da bundan daha düşüktü gittikçe artan bir ivmeyle karşı karşıyayız. Günlük tutuklanan sayısına baktığımızda 2017'de günde ortalama 34 kişiyken, 2018'de 89 kişiye yükselmiştir."