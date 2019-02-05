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Narkotim zehir tacirlerine göz açtırmıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 15:49 | Son Güncelleme

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu 7 şüpheli yakalandı.

Narkotim zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1’i Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Narkotik ekipleri, gerçekleştiği yapılan neticesinde toplam 7 şüpheli şüpheliyi yakaladı. Şahısların üzerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada ise, 13,08 gram kokain ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli şahsa “Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak” 5 Şüpheli şahsa ise, “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan işlem yapıldı.
Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan işlem yapılan M.G. isimli şahıs, Narkotik ekipleri nezaretinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

Narkotim zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Narkotim zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Narkotim zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Narkotim zehir tacirlerine göz açtırmıyor

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