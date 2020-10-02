Narkotim’den torbacılara suçüstü

Zonguldak’ta Narkotim ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotim ekipleri, özellikle Acılık bölgesinde faaliyet gösteren sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda İ.B. (42), G.G. (26) ve S.Y. (29) isimli zanlılar, yapılan takip sonucu yakalandı. Operasyonda 30 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 865 lira ele geçirildi. Zanlılardan uyuşturucu madde sattığı tespit edilerek gözaltına alınan S.Y., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

