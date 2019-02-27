HABER

Narkotimler okul çevresinde kuş uçurtmuyor

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 09:30 | Son Güncelleme

Aksaray’da halkın huzur ve güvenliği kapsamında geniş çaplı çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü, okul önlerinde aldığı güvenlik önlemi ve uygulamalar ile öğrencilerin her türlü olumsuzluğa karşı korunmalarını sağlıyor.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesinin oluşturduğu Narkotim ekipleri, okul önlerinde yaptığı uygulama ve çalışmalarla suç ve suçlulara geçit vermiyor.

Aksaray’da halkın huzur ve güvenliği kapsamında geniş çaplı çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü, okul önlerinde aldığı güvenlik önlemi ve uygulamalar ile öğrencilerin her türlü olumsuzluğa karşı korunmalarını sağlıyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesinin oluşturduğu Narkotim ekipleri, okul önlerinde yaptığı uygulama ve çalışmalarla suç ve suçlulara geçit vermiyor. Okulların çevrelerinde görev alan Narkotimler, narkotik detektörü köpek ile geniş kapsamlı uygulama yapıyor. Okul çevresinde bulunan şahısları tek tek sorgudan geçiren Narkotimler, şüphelilerin üstünü didik didik arıyor. Kimlik kontrolünden geçirilen şahıslar ayrıca GBT sorgusundan da geçiriliyor. Kadın polislerin de katıldığı çalışmalarda çevredeki kadınların çanta ve cüzdanlarına kadar kontroller gerçekleştiriliyor.
Uygulamanın çok önemli olduğunu belirten öğrenciler, “Bizim güvenliğimizi sağlıyorlar. Bence iyi bir şey. Sürekli buradalar. Bizim güvenliğimizi sağlıyorlar. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Dışarıdan okula gelenleri gönderiyorlar. Uyuşturucu gibi şeyleri bizden uzak tutuyor. Allah razı olsun” dedi.
Vatandaşlar ise uygulamaların çok yerinde olduğunu belirterek, memnuniyetlerini dile getirdi.

Narkotimler okul çevresinde kuş uçurtmuyor

Narkotimler okul çevresinde kuş uçurtmuyor

Narkotimler okul çevresinde kuş uçurtmuyor

Narkotimler okul çevresinde kuş uçurtmuyor

Narkotimler okul çevresinde kuş uçurtmuyor

Narkotimler okul çevresinde kuş uçurtmuyor

Narkotimler okul çevresinde kuş uçurtmuyor

Narkotimler okul çevresinde kuş uçurtmuyor

Narkotimler okul çevresinde kuş uçurtmuyor

Narkotimler okul çevresinde kuş uçurtmuyor

Narkotimler okul çevresinde kuş uçurtmuyor

Narkotimler okul çevresinde kuş uçurtmuyor

Narkotimler okul çevresinde kuş uçurtmuyor

Narkotimler okul çevresinde kuş uçurtmuyor

Narkotimler okul çevresinde kuş uçurtmuyor

Narkotimler okul çevresinde kuş uçurtmuyor

Narkotimler okul çevresinde kuş uçurtmuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Çöpten kağıt toplarken fark etti! Başkent'te kan donduran olay!

Çöpten kağıt toplarken fark etti! Başkent'te kan donduran olay!

Survivor 2019'a Sabriye damga vurdu!

Survivor 2019'a Sabriye damga vurdu!

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.