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Narkotimler uyuşturucuya geçit vermiyor: Karı koca gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 11:36 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta uyuşturucuyla mücadele kapsamında peş peşe operasyonlar yapan narkotimler, bu kez de karı koca çiftçi uyuşturucu operasyonunda gözaltına aldı.

Narkotimler uyuşturucuya geçit vermiyor: Karı koca gözaltında

Zonguldak’ta uyuşturucuyla mücadele kapsamında peş peşe operasyonlar yapan narkotimler, bu kez de karı koca çiftçi uyuşturucu operasyonunda gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen çiftçin sorgusu sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hız kesmeden operasyonlarını sürdürüyor. İl genelinde uyuşturucuyla mücadele veren narkotimler aralıksız ihbarları değerlendiriyor. Karı koca C.A. ve B.A. da uyuşturucu operasyonu kapsamında narkotimlerce yakalanarak gözaltına alındı. Çifte yönelik operasyonda 70 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan çift emniyetteki işlemlerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Site Ek Binası’nda sağlık kontrolünden geçirildi. Karı koca çift sağlık kontrolünün ardından sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi. Çiftin adliyedeki sorgusu sürüyor.

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