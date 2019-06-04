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Narkotimlerden bayramda uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2019 12:51 | Son Güncelleme

Çorum’da zehir tacirlerine bayramda da göz açtırmayan narkotimler, düzenledikleri operasyonla 2 kişiyi gözaltına aldı.

Çorum’da zehir tacirlerine bayramda da göz açtırmayan narkotimler, düzenledikleri operasyonla 2 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 13.56 gram skunk ve 53 adet ecstasy hap ele geçirildi.
Sokak satıcılarına yönelik saha, teknik ve risk analiz çalışmaları yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Çorum’a uyuşturucu madde getirileceğini bilgisine ulaşarak harekete geçti. Narkotimler, A.K. ve Y.E. isimli şahısları takibe aldı. Yapılan takip sırasında A.K., İstanbul dönüşü Sungurlu İlçe Otogarı’nda otobüsten inerek araç değiştirip, başka bir otobüsle Çorum Otogarı’na giriş yapmadan Bölge İdare Mahkemesi önünde Y.E. isimli şahısla buluştu. Bunun üzerine harekete geçen narkotimler, her iki şansı da gözaltına aldı. Şüphelilerin üstünde ve kullandıkları araçta yapılan aramada 11 adet kilitli poşet içerisinde 13.56 gram skunk, şeffaf poşet içerisinde 53 adet ecstasy hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 210 TL ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan haklarında işlem yapılan 2 zanlı, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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