Narkotimlerden sokak satıcılarına operasyon

Çorum’da sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlenen narkotimler 126 ekstasy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 800 TL para ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, zehir tacirlerine yönelik çalışmalarını sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bir araç ile uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen narkotik polisi S.K. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda S.K. ile S.S.Ç, E.Y., M.T., O.K.. G.G. ve T.S. isimli şahıslar araçla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadeler doğrultusunda S.K. isimli şahsın aracında ve ikametinde yapılan aramada 126 ekstasy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 800 TL para ele geçirildi.

Sorgularının ardından S.K., O.K., G.G., S.S.Ç. ve E.Y. isimli şüpheliler TCK 188 (uyuşturucu ticareti yapmak) maddesi gereğince işlem yapılarak gözaltına alınırken G.G. ve O.K. ise Cumhuriyet Savcılığınca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Aynı zamanda S.S.Ç. ve E.Y. tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken S.K. adlı şahıs ise tutuklanarak Çorum L Tipi Cezaevine gönderildi.