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Narkotimlerden zehir tacirlerine operasyon

26.11.2020 17:45 | Son Güncelleme:
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Çorum’un Sungurlu ilçesinde narkotik polisleri tarafından zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Sungurlu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde narkotik polisleri tarafından zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Sungurlu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Narkotik polisi tarafından yapılan fiziki ve teknik takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonda düzenlendi. Operasyonda 6 zanlı gözaltına alınırken, şahısların üst, ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 9 parça halinde satışa hazır 11 gram eroin maddesi, şırınga içinde kullanıma hazır 2 mililitre sıvı eroin maddesi, 36 tablet sentetik ecza, 55 adet tabanca fişeği, 1 adet pompalı tüfek ve muhtelif ambalaj malzemeleri ele geçirildi.
Haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edilen 6 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Geleceğimizin teminatı gençlerimizi zehirleme niyetindeki her türlü şer odağı ile mücadelemiz kararlılık ve azimle artarak devam edecektir” denildi.

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