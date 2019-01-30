Narkotimlerden zehir tacirlerine operasyon: 3 gözaltı

Çorum’da narkotimlerce zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlenirken 3 zanlı gözaltına aldı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (Narkotim) ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik il merkezi ve Mecitözü ilçesinde yapılan çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu narkotimler M.S., M.K. ve Z.N. isimli şahısları gözaltına aldı. Zanlıların ev, iş yeri, araç ve depolarında yapılan aramalarda 160 gram esrar, 55 gram skunk, 40 gram Hint keneviri tohumu, 13 adet alüminyum folyoya sarılmış satışa hazır halde skunk, 5 adet ruhsatsız av tüfeği ve tüfeklerle ait 13 adet şarjör, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet el telsizi, 1 adet pointer ele geçirildi.

TCK 188 (Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti) suçu kapsamında gözaltına alınan M.S. M.K. ve Z.N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

