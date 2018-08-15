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Narkozun etkisindeki Beşiktaşlı Yusuf kahkahaya boğdu

İLGİNÇ HABERLER  | 15.08.2018 21:27 | Son Güncelleme

Beşiktaşlı Yusuf, narkozun etkisiyle Quaresma'nın gitmemesini istedi. Video, sosyal medyada ilgi gördü.

Sünnet olan Beşiktaşlı Yusuf, narkozun etkisiyle Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'dan Çin'e gitmemesini istedi. Sosyal medyada paylaşılan video izleyenleri güldürdü.

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Anahtar Kelimeler:
narkoz beşiktaşlı yusuf Quaresma

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