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Narlıdere Belediye Başkanı Batur, Büyükşehir'e talip oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.10.2018 17:17 | Son Güncelleme

İZMİR'de, Narlıdere Belediye Başkanı  Abdül Batur, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı için resmi başvurusunu yaptı.

Narlıdere Belediye Başkanı Batur, Büyükşehir'e talip oldu

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı için resmi başvurusunu yaptı. Batur, "Bu görevi layıkıyla yerine getireceğime inanıyorum. Görev verilirse en iyi sonuç ve en yüksek oyla bu kenti yönetmeye talibiz" dedi.
Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, başvuru süresinin bitmesine bir saat kala, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı oldu, dosyasını CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'e teslim etti. Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinin çok değerli olduğunu belirterek, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu'nun aday adayı olmayacağını açıklamasından sonra birçok birbirinden değerli isim gündeme geldi. Abdül Batur da bunlardan biri. Kendisine görev verildiği takdirde bizi en iyi şekilde temsil edeceğine, partimizi sürükleyeceğine, bu bayrağı kaldığı yerden devam ettireceğine, toplumun her kesimini kucaklayarak belediyeyi yöneteceğine inanıyoruz. Çıktığı yolda kendisine başarılar diliyorum. Partimiz ve İzmir için hayırlı olsun" diye konuştu.
'BELEDİYECİLİKTE TECRÜBEM VAR'
Abdül Batur da Aziz Kocaoğlu'nun yeni dönemde aday olmayacağını açıklamasından sonra çevresiyle görüş alışverişinde bulunduğunu belirterek, Narlıdere'yi 4 dönemdir yönettiğini, deneyimli olduğunu vurguladı. Batur, "Belediye Başkanlığından önce 5 sene de İZBETON Genel Müdürlüğünden gelen tecrübemiz var. Doğduğumuz bu kente hizmet aşkıyla yola çıkarak aday adaylığımızı açıklıyoruz. Bu kente hizmet eden tüm belediye başkanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu kente 15 yıl çok iyi hizmetler üreten, özellikle İzmir modeli, kırsal kalkınma modeliyle Türkiye'ye örnek olan çalışmalarıyla hepimize de örnek teşkil eden Aziz Kocaoğlu'na da teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
'GÖREVİ LAYIKIYLA YAPACAĞIZ'
Kendisine görev verilmesi halinde İzmir'i büyük bir hizmet aşkıyla, kentin her tarafına objektif ve eşit değerde hizmet götürererek yöneteceğini ifade eden Batur, şunları söyledi:
"Halkımızla iç içe barış içinde yönetmeye talibiz. Bu görev parti büyüklerimiz tarafından uygun görülürse il ve ilçe örgütlerimizle iç içe bu kenti en iyi şekilde yöneteceğimize de inanıyorum. Yolumuz açık olsun diyorum. Bu görevi layıkıyla yerine getireceğime, görev verilirse en iyi sonucu alarak bu kenti yönetmeye talibiz. Yolumuz açık olsun."

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Narlıdere Belediye Başkanı Batur, Büyükşehir'e talip olduNarlıdere Belediye Başkanı Batur, Büyükşehir'e talip olduNarlıdere Belediye Başkanı Batur, Büyükşehir'e talip olduNarlıdere Belediye Başkanı Batur, Büyükşehir'e talip oldu

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