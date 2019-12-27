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  4. Narlıdere Çocuk Senfoni Orkestrası ilk kez sahneye çıktı

Narlıdere Çocuk Senfoni Orkestrası ilk kez sahneye çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 11:46 | Son Güncelleme

İzmir'de Narlıdere Belediyesi tarafından kurulan Çocuk Senfoni Orkestrası, ilk konserini verdi.

İzmir'de Narlıdere Belediyesi tarafından kurulan Çocuk Senfoni Orkestrası, ilk konserini verdi. Narlıdere AKM'de gerçekleşen konserde, senfoninin en güzel eserleri çocuklar tarafından çalındı.

En küçüğü 8, en büyüğü 16 yaşında olan 80 kişilik orkestra, Narlıdere AKM'yi dolduran sanatseverlere müzik dolu bir gece yaşattı. Genel Sanat Yönetmenliğini Dilek Rodos'un üstlendiği orkestrayı ünlü Şef Kartal Akıncı yönetti, 9 eser çalındı. Minik piyanistler Deniz Acar ve Nehir Özzengin orkestraya eşlik etti. 8 yaşındaki Kaan Demir Demiray da iki esere 'şeflik' yaptı. Orkestranın performansı, seyirciler tarafından yoğun ilgi gördü.
Konser öncesinde konuşma yapan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Çok gururluyuz. Bize bu gururu yaşatan Atatürk'ün çocukları ve Cumhuriyet'in evlatları olan çocuklarımıza teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürümüz de çocuklarımızın ailelerine. Bu orkestra, umuyorum İzmir'in ve Türkiye'nin bütün salonlarında, şehirlerinde ve kasabalarında konser verecek, buna yürekten inanıyorum. Bu koro, Narlıdere'mizin ismini bütün Türkiye'ye duyuracaktır dedi.

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