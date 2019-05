Narman Peribacaları turizme kazandırılacak

Erzurum Valisi Okay Memiş, Narman Peribacaları’nın turizme kazandırılacağını belirti.

Erzurum’un Narman ilçesinde bulunan Kırmızı renkli peribacalarını görmeye giden Erzurum Valisi Okay Memiş, Narman’da çok eksik gördüğünü, ne kamu sektörünün ne de özel sektörün bu bölgede tesis yapmamış olmamasını şaşkınlıkla karşıladığını ifade ederek, Narman Peribacaları’nın turizme kazandırılacağını ifade etti.

Narman, Tortum ve Uzundere ziyaretlerinde tesis anlamında çok fazla eksiklikler gördüğünü ve bununla ilgili proje çalışmalarının başlaması için talimat verdiğini söyleyen Vali Okay Memiş, turizm bölgelerinde iyileştirme çalışmalarının yapılması gerektiğini ve çalışmaların bugün itibariyle başladığını belirterek "Bu sezon hizmet alanlarımız gözle görülür derecede iyileşecek” dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, bölgedeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün Narman ilçemizdeki peribacalarını ziyaret ettik. Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser’e hayırlı olsun dedik. Bu sayede muhteşem bir mekan görmüş olduk. Narman’da kekik kokusu, kuş sesleri, olağanüstü güzel bir alandayız. Ben Erzurum’un baharını ve yazını çok beğeniyorum. 1 milyon olarak koyduğumuz büyükbaş hayvancılık hedefimizin daha üzerinde bir mera genişliğine sahip olduğumuzu görüyorum. Narman’da 40 bin büyükbaş hayvan var, en kısa zamanda hedefi 50 bin olarak tanımladık. Türkiye’de bir numara olmak için söz vermiştik, bu hedefe doğru yürüyoruz. Yaklaşık 2 ay önce yem stoku dağıtmıştık, toprağa ekildiği bilgilerini alıyoruz, bu konuda desteklerimiz devam edecek. Erzurum için çok büyük bir şaşkınlık durumu içerisindeyim. Turistik ve Doğal mekanlarda, ne Kamu ne de Özel sektörün hiç tesis yapmamış olmasına çok şaşırdığımı ifade edebilirim. Uzundere’de ve Tortum’da da bunu gördüm. Koruma kurumundan bu ay izinlerimizi alıyoruz, projelerimiz mevcut, bir iki aya kalmadan hizmet alanlarımız gözle görülür derecede iyileşecek. Narman’a ilk defa geldim, burada hiçbir şey yok. Tuvalet dahi yok. Hemen yapılması gerekiyor, bu ay yapılacak. Valiliğimiz, Kalkınma Ajansı, DAP idaresi, Narman Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bu sezon iyileştirmeler yapacağız. Az olan kamu kaynağını doğru yere harca, saçma sapan yerlere para harcamaktansa, doğru lokasyonla doğru işler yaparak, doğru paralar harcayacağız” diye konuştu.

1 ay içinde iyileştirme projesini bitirilip, inşaatının yaklaşık 3 ayda tamamlanmasını hedefleyen Memiş, "Değişimi göreceksiniz. Narman, Oltu güzergahında doğru bir lokasyonla turizm de yer almak istiyoruz. Dünya’da çok ender olan, demir oranı yüksek kırmızı renkli jeolojik güzellikten, herkesin faydalanmasını istiyoruz” ifadelerinde bulundu.