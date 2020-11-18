Narsisizm nedir? Narsist ne demek?

Narsist bireylerin bazıları kendi benliğini ön plana çıkardığının farkındayken belirli bir kısmı bu bireyselciliğin farkında olmadan davranışlarını gerçekleştiriyor. Öz benlik ile ilgili bir kişisel, psikolojik bozukluk olan narsisizm günümüzde insanların yalnızlaştırılması ile daha fazla gündeme gelmeye başlamıştır. Narsisistik kişilik bozukluğu olan kişiler, başkalarının düşünce ve isteklerine olması gereken ilgiyi gösteremeyen kişilerdir. Konu hakkında detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz. Narsisizm Nedir? “Narsisizm nedir?” sorusuna verilebilecek en net cevap kişinin kendi benliğini öne çıkararak başka benlikleri ikinci plana atmasıdır. Türk Dil Kurumu ise narsisizm kelimesini “özseverlik” olarak tanımlar. Özseverlik belirli bir noktaya kadar sağlıklı olsa da narsisizmde bu sınırdan çıkılarak yoğun bir şekilde kendini sevmek olarak kendini göstermektedir. Günümüzde ise moderniteni narsisizmi destekleyici nitelikte olduğu düşünülmektedir. Sosyal medya gibi farklı mecraların yaygın hale gelmesi ile birlikte insanlar daha fazla yalnız kalmaya başlamıştır. Bu yalnızlık ise kendi kendine yetebilme inancını doğurmuştur. Esasında insanların kendi kendine yetebileceğini düşünerek mükemmeliyetçi bir anlayışa girişmeleri narsisizm inancının pekişmesine neden olur.

“Narsisizm nedir?” sorusuna verilebilecek bir başka cevap ise bireyin kendisi dışında kalanları önemsememesi ve onları değersiz görmesi olarak açıklanabilir. Yapılan araştırmalara göre narsisizm her geçen gün daha fazla artış göstererek bireyler arasında oldukça popüler bir hale gelmeye başlamıştır. Narsist Özellikleri Narsist özellikleri arasında en çok bilinenlerinden birisi kendini aşırı şekilde değerli görme ve kendine normalden fazla sevgi duymadır. Psikolojik yaklaşımlarda bireylerin kendileri ile barışık olmaları ve öz benliklerinin farkında olmaları beklenen durumlardandır. Ancak narsist insanlarda bu durum bir kişilik bozukluğudur. Kendini aşırı şekilde yüceltme ve üstün bulma olarak bilinir. Narsistler bu aşırılıktan dolayı kendilerine bir müddet sonra zarar vermeye başlarlar. Hayatta karşılaştıkları olumsuzluklar onların ruhsal yapılarında oldukça ciddi hasarlar meydana getirir. Mücadele içerisinde olmaktan ziyade ruhlarındaki orantısız hırs ruhsal çöküntüyü beraberinde getirir. Narsist özellikleri arasında bir diğer önemli nokta da bireylerin çevresindeki insanların uyarılarını dikkate almamasıdır. Bunun sonucunda yaşadıkları bunalım ve çöküntüleri kendi kendilerine çözmeye çalışırlar. Halbuki bu bir kısır döngüdür ve mutlaka bir uzmandan yardım almak gereklidir. Narsist insanların yaşadıkları bu ruhsal sıkıntılar kimi zaman intihara varabilecek kadar ciddi boyutta sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle toplumda sosyal ortamların artırılarak iletişimin kuvvetlendirilmesi, narsisist bireylerin oluşmasını engelleyeceği için önem az eder.

Narsist Özellikler ile Baş Etme Yolları Narsist özellikler ile baş etmek için öncelikle bireyler kendi benliklerinin sınırını bilmeye çalışmalıdır. Kendi benliğini sevmek ile narsisizm aynı tanım değildir. İkisi arasındaki en önemli fark narsist insanlar kendilerinde herhangi bir hata görmezler ve her zaman doğru olduklarına inanırlar. Ancak kendi benliğini sevmek yanlışlarıyla, hatalarıyla benliğinle barışık olmaktır. Genellikle uzmanların kendinizle barışın sözü narsisist eğilimi bulunan insanlar tarafından yanlış anlaşılan bir husustur. Narsist özellikler gösterenlerin yapabileceği en iyi iş bir kültürel ve sosyal aktiviteye katılmaktır. Bu noktada işinden daha farklı bir alana yönelerek kendi benliği ile ilgili eksiklikleri tanımlama imkanına sahip olabilir. Narsist özellikler gösteren kişiler arasında bu durumun farkında olanlar ise çok az bir kesimdir. Birey kendisinin farkında olmadığı için tedavi edilmesi de oldukça zor bir durumdur. Son dönemde popüler hale gelen anı yaşamak kavramı narsisizmi tetikleyen unsurlardan birisi olarak görülmektedir. Narsisizm ile baş etmek için anı yaşamanın yanı sıra geçmişi unutmamak ve geleceğe de tamamen odaklanmamak gerekiyor. Narsist özellikler ile baş etmenin en kısa yolu olarak ise her işte ve fikirde uç noktalardan uzak durma gösteriliyor.

Narsisizm Belirtileri Narsisizm belirtileri gösterilmesi bir bireyin narsist olduğunu kanıtlayan bir durum değildir. Klinik olarak uzmanlar tarafından narsist belirtiler gösteren kişiler ele alınarak ciddi bir incelemeye tabi tutulurlar. Sonucunda ise ‘’Narsist Kişilik Bozukluğu’’ tanımı ancak uzman tarafından konulabilir. Bu durumdaki bireylerin mutlaka düzenli olarak uzmanla görüşmeleri ve tedavi olmaları gereklidir. Narsisizm terimi psikoloji literatürüne ilk olarak 1899 yılında girmiştir. Ancak son dönemin getirmiş olduğu bireyselcilik anlayışı ile kişilerin kendini üstün görme ve çıkarları için başkalarını kullanma gibi ahlaka aykırı hareketleri normal hale getirmesine neden olduğu düşünülmektedir. Narsisizm belirtileri gösteren kişilerde en belirgin özelliklerden biri de kıskançlıktır. Kıskanç olmaları onların çevresindekilere düşmanca tavırlar sergilemelerine neden olur. Bu toplum içinde kabul görmeyen durum ise narsist insanların toplumda yalnızlaşması gibi sonuçlar doğurur. Narsist insanlar çevresindeki insanlara saygısız ve kaba davranmakta herhangi bir problem görmezler.