Narsist ne demek? İşte narsist insanların özellikleri…

Narsistler asla eleştiri kabul etmez. Kusursuz ve mükemmel olduklarını düşünen narsistler, bazı konularda yetkinlikleri olmamalarına rağmen sorumluluk almaktan çekinmezler. Çünkü narsistlere göre; yetkinlikleri olmayan bir konu yoktur…

NARSİST NE DEMEK?

Özseverlik ya da narsisizm, kişinin kendi bedensel ya da zihinsel benliğine karşı duyduğu hayranlık ve bağlılık, kabaca tabirle kişinin kendisine aşık olması olarak adlandırılan bir terimdir. Kelime kökeni Yunan mitolojisinde bir kahraman olan Narkissos'dan geliyor.

NARSİST İNSANLARIN ÖZELLİKLERİ

*Başka insanların kendilerine hizmet etmek için var olduğunu düşünürler.

*Narsizm, kişinin kendine sınırlar ötesi bir hayranlık duyması ve hatta kendine tapmasıdır.

*Güç, başarı, güzellik gibi olumlu kavramları sonsuz bir şekilde kendilerinde toplamayı isterler.

*Eleştirilmeyi kabul etmezler, çünkü kusursuz ve mükemmel olduklarına düşünürler.

*Narsizm, yetkinlikleri olmayan konuda bile sorumluluk almaktan geri durmazlar; çünkü yetkinlikleri olmayan bir konu olmadığına inanırlar.

*Narsistlerin bir aşamanın ardından tedavi almadan yaşamlarına devam edebilmesi mümkün değildir; çünkü bu bir hastalıktır.

*Diğer insanların kendilerine hayran olmasını ister ve hayran oldukları sanrısına kapılırlar.



