Narsist nedir? Masumiyet dizisi İlker'in hastalığı Narsist kişilik bozukluğunun tedavisi var mı?

Her Çarşamba saat 20:00'da FOX TV'de yayımlanan ve reyting rekorları kıran Masumiyet dizisinde İlker karakterine narsist kişilik bozukluğu teşhisi konuldu. İzleyiciler yayınlanan son bölüm sonrası Narsist nedir ve Narsist kişilik bozukluğunun tedavisi var mı sorularını araştırmaya başladı. Peki diğer bir adıyla özsevici kişilik bozukluğu olan Narsist nedir?

NARSİST NEDİR?

Narsist diğer bir adıyla özsevici kişilik bozukluğu olan bireyler, fiziksel ve ruhsal açıdan kendilerini aşırı derecede beğenmektedir. Diğer insanlara göre kendilerini üstün görmekte, sürekli beğenilme, ilgi ve onay beklentisine girmektedir. Her yerde özel ilgi göreceklerini düşünmekte olan bu kişiler, her daim üstün yerleri hak ettikleri inancına sahiptir.

Narsist bir birey, benlik saygısını bu şekilde beslemektedir. Ona göre en güzel, en yakışıklı, en parlak, en zeki odur ve daima o olacaktır. Fakat böyle bir özsevicilikte hayal kırıklarına ve incinmelere sık rastlanmaktadır. Beklentileri karşılanmayınca özsaygıları düşmekte olan bireyler, bu nedenle depresif hissedebilmektedir.