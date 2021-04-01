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Narsist nedir? Masumiyet dizisi İlker'in hastalığı Narsist kişilik bozukluğunun tedavisi var mı?

01.04.2021 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV'de yayımlanan ve reyting rekorları kıran Masumiyet dizisinde İlker karakterine narsist kişilik bozukluğu teşhisi konuldu. İzleyiciler bölüm sonrası Narsist nedir ve Narsist kişilik bozukluğunun tedavisi var mı sorularını merak etmeye başladı. Peki diğer bir adıyla özsevici kişilik bozukluğu olan Narsist nedir? Masumiyet dizisi İlker'in hastalığı Narsist kişilik bozukluğunun tedavisi var mı? İşte yanıtı...

Narsist nedir? Masumiyet dizisi İlker'in hastalığı Narsist kişilik bozukluğunun tedavisi var mı?

Her Çarşamba saat 20:00'da FOX TV'de yayımlanan ve reyting rekorları kıran Masumiyet dizisinde İlker karakterine narsist kişilik bozukluğu teşhisi konuldu. İzleyiciler yayınlanan son bölüm sonrası Narsist nedir ve Narsist kişilik bozukluğunun tedavisi var mı sorularını araştırmaya başladı. Peki diğer bir adıyla özsevici kişilik bozukluğu olan Narsist nedir?

NARSİST NEDİR?

Narsist diğer bir adıyla özsevici kişilik bozukluğu olan bireyler, fiziksel ve ruhsal açıdan kendilerini aşırı derecede beğenmektedir. Diğer insanlara göre kendilerini üstün görmekte, sürekli beğenilme, ilgi ve onay beklentisine girmektedir. Her yerde özel ilgi göreceklerini düşünmekte olan bu kişiler, her daim üstün yerleri hak ettikleri inancına sahiptir.

Narsist bir birey, benlik saygısını bu şekilde beslemektedir. Ona göre en güzel, en yakışıklı, en parlak, en zeki odur ve daima o olacaktır. Fakat böyle bir özsevicilikte hayal kırıklarına ve incinmelere sık rastlanmaktadır. Beklentileri karşılanmayınca özsaygıları düşmekte olan bireyler, bu nedenle depresif hissedebilmektedir.

narsist-kisilik-bozuklugu-nedir

Eleştiriye dayanamayan narsist kişiler, sürekli övülme beklentisi içindedir ve bu nedenle de davranışları bunu elde etmeye yöneliktir. Bu kişiler, kendilerini daha üstün göstermek için başkalarını kullanabilmekte ve onların haklarını hiçe sayabilmektedir. Çıkar ilişkilerine oldukça açık olan bu kişiler, başkalarının duygu ve düşüncelerini, gereksinimlerini anlamakta zorluk çekerler ve bu sebeple kuracakları ilişkiler, bencil ve benmerkezci olarak tanımlanmaktadır.

NARSİST KİŞİLİK BOZUKLUĞUNUN TEDAVİSİ VAR MI?

Narsistik bireylere göre, terapiye gelmek bir zayıflık göstergesidir. Bu sebeple, temel sebebin ruhsal sorunlar olduğunu düşünmezler ve terapiye gitmeyi tercih etmezler. Narsistik kişilik bozukluğuna sahip olan kişilerin içinde fazlaca sahte kişilikler bulunmaktadır. Bulunduğu ortama ve çevreye göre insanlara davranışları ve konuşmaları değişim göstermektedir.

Narsistik kişilik bozukluğu, dinamik psikoterapi ile tedavi edilebilmektedir. Tedavi, ortalama iki sene ile dört sene süren uzun süreli bir tedavidir. Fakat tedavi süresi, kişiden kişiye değişim gösterebilmektedir. Kişi tedavide değersizlik duygusuyla tanışıp karşılaştıkça, başkalarının takdirine ve onayına ne kadar ihtiyaç duyduğunun farkına vardıkça kendi benliğini bulmaktadır. Kendisini tanıdıkça diğer insanların onu övmesine olan ihtiyacı giderek azalmaktadır.

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