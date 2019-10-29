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Narsistler neden 'daha mutlu'?

29.10.2019 10:40 | Son Güncelleme

Uzmanlar, narsistlerin çevrelerine zararları olsa da genellikle kendilerine faydalı bireyler olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmacılara göre narsistler daha az stres yaşıyor ve kendilerine 'koruma kalkanı' oluşturuyor.

Narsistler neden 'daha mutlu'?

Kendilerine 'olağanüstü' önem veren ve genelde 'utanç' duygusundan yoksun olan narsistler, psikologlara göre çok daha mutlu.

Belfast Queen Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar narsizmi ve narsistleri inceledi.

Araştırmaya göre, narsistler her ne kadar genelde çevrelerindekilerini sıklıkla kızdırsalar da, birçok kişiyle göre daha az stresli veya da daha az depresif oluyorlar.

Psikolog Doktor Kostak Papageorgiou, narsizme olumsuz yaklaşanların, narsistlerin kendilerine olan faydalarını gözden kaçırdığını söylüyor.

Araştırmacılar, narsizmin 'modern toplumlarda neden yükselmekte olduğunu' anlamak için bu araştırmayı yaptıklarını belirtiyor.

Siyasette, sosyal medyada ve ünlüler dünyasında narsist tavırların arttığını ifade eden uzmanlar, bu artışın 'zehirli' bir akım olarak görülüp görülmediğine de baktı.

Araştırmacılar narsistleri, 'riskli tavırlarda bulunan, kendileriyle ilgili gerçekçi olmayan bir üstünlük bakışına sahip olan, kendilerine aşırı güvenen, başkaları için empati duygusu beslemeyen, utanç ya da suçluluk duygusundan yoksun' kişiler olarak tanımlıyor.

Uzmanlara göre narsizm sosyal medyada ve siyasette artışta.

Uzmanlar, birçoklarına göre olumsuz görülen bu özelliklere sahip olanların neden toplumda bu kadar görünür olduklarını ve neden 'genellikle cezalandırmak yerine ödüllendirildiklerini' inceledi.

Psikologlar narsizmi, psikopatlık, Makyavelizm (İtalyan düşünür ve siyasetçi Niccolo Machiavelli yaklaşımı) ve sadizm gibi 'karanlık bir özellik' olarak tanımlıyor.

Dr. Papagergiou'nun 700 yetişkin ile yaptığı araştırma, narsizmin toplum için olumsuz olsa da, narsist bireyin kendisi için yararlı olduğunu ortaya koyuyor.

Hayal kırıklığı ve reddedilme duygusunu kolay aşıyorlar

Narsistler başkalarını çiğniyor olabilir, çevrelerindekilerde duygusal yaralar bırakıyor olabilir. Ama narsistler kendilerini olumsuz düşüncelerden de bir şekilde yalıtabiliyor.

Narsizm

Dolayısıyla daha az stres yaşıyorlar ve özgüvenleri, kendilerine atfettikleri olağanüstü önem ile hayatı daha az stresli buluyor, kendilerine 'korumacı' özellikleriyle bir kalkan oluşturuyorlar.

Aynı uzman ekip daha önceki araştırmalarında narsistlerin 'zihin kuvvetiyle' reddedilmenin ve hayal kırıklıklarının üstesinden daha kolay geldikleri için iş ve sosyal hayatta daha başarılı olduklarını ortaya koymuştu.

Dr. Papageorgiou farklı narsizm boyutlarının nasıl duygusal sonuçlar doğurduğunu da inceledi.

Dr. Papageorgiou, kendilerine 'olağanüstü' önem atfeden narsistlerin genelde kaygılarının 'statü ve güç' olduğunu söylüyor.

Ama daha 'hassas' özelliklere sahip narsistler ise daha savunmacı oluyor ve başkalarının davranışlarını 'düşmanca' görme eğiliminde oluyor.

Dr. Papageorgiou'ya göre kendilerine 'olağanüstü' önem atfeden narsistlerin stresle baş edebilme becerileri daha iyi ve daha olumlu özelliklere sahipler.

Dr. Papageourgiou, bu tip özelliklerin 'iyi ve ya kötü' olarak ayrılmaması gerektiğini, olayların bağlamına göre kimi zaman zarar verici kimi zaman yararlı olabileceğini söylüyor.

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