NASA 1 dolara özel şirkete Ay yüzeyinden materyal toplatacak

Dünya'nın yalnız uydusuna yolculuk yarışı kızışırken, çok değerli maden ve enerji kaynaklarının bulunduğu Ay'la ilgili işler karışıyor.

ABD Ulusal Havacılık Uzay Dairesi'nin (NASA) Ay'ın yüzeyinden materyal toplanması için açtığı ihaleyi üç şirket kazandı.

NASA'nın düşük maliyetli ay kaynağı toplama programı kapsamında açılan ihaleye 1 dolarlık teklifle katılan Kolorado merkezli yeni şirket Lunar Outpost, kazananlardan biri oldu.

Diğer ikisinden Kaliforniya merkezli Masten Space Systems 2023 yılında 15 bin dolarlık bir misyon, Tokyo merkezli ispace, 2022 ve 2023'te 5 biner dolarlık iki misyon teklif etti.

NASA bu şirketlerden 50-500 gram arasında değişen miktarlarda Ay toprağı toplamalarını istiyor.

Açıklamada şirketlere sadece Ay toprağı toplaması ve NASA'ya bunu Ay'ın yüzeyinde nerede bulacağını söylemesi için ödeme yapılacağı vurgulanıyor. Şirketlerden kendilerinin uzay aracı geliştirip regoliti Dünya'ya getirmesi beklenmiyor.

Regolit, kayayı kaplayan gevşek, heterojen, yapay materyale verilen ad. İçerisinde toz, toprak, kırık kaya ve buna benzer materyaller bulunduran regolit, Dünya, Ay, Mars ve bazı asteroitlerde bulunuyor.