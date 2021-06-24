NASA 12 Yıl Boyunca Ay'a İnsan Göndermeyi Planlıyor

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, önümüzdeki 12 yıl boyunca her yıl Ay’a insan göndermeyi planladığını açıkladı. NASA Başkanı Bill Nelson, kongredeki bütçe toplantısında bu sebeple bütçenin arttırılmasını istedi.

Nelson, Kongre’nin Bilim, Uzay ve Teknoloji Komitesi’nde yaptığı sunumda, 2021 yılı bütçesinden Ay’a insanlı iniş program için ayrılan 3 milyar dolarlık kısmın 850 milyon dolarının, bir aya iniş aracının geliştirilmesine ayrıldığı bilgisini verdi.

NASA Başkanı, Ay’a insanlı görevin son derece önemli olduğunu ve bunun ABD’nin çıkarına olduğunu söyledi.

Biden yönetimi, NASA’nın 2022 yılı bütçesinde yüzde 6,6’lık bir artış önerisinde bulundu. Yönetim kongreden 2022 yılı için 24,8 milyar dolarlık bir bütçe talebinde bulundu.

Söz konusu bütçe ayrıca Mars’a yeni insansız araçların indirilmesi, Uluslararası Uzay İstasyonu görevlerinin sürdürülmesi, Venüs’e araştırma amaçlı uzay aracı yollanması ve 2024 yılında Ay’a insan gönderilmesi görevlerini de içeriyor.

Biden’ın, NASA’nın başına atadığı Nelson, 18 yıldır da Kongre üyesi olan bir isim.

Kongre’deki oturumda Nelson’a söz konusu bütçenin ABD’nin uzayda liderlik etmesine yönelik nasıl kullanılacağını sordu. Nelson’a, Çin’in uzay programına dair de çok sayıda soru soruldu.

Bu noktada Nelson, 2022 yılı bütçesinin onaylanması halinde ABD’nin Çin’le güçlü şekilde yarışır bir halde olacağını savundu.

