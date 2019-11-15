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NASA: 2 astronot şimdiye kadarki en karmaşık uzay görevine başladı

DÜNYA HABERLERİ  | 15.11.2019 16:30 | Son Güncelleme

 NASA, 2 astronotun kozmik ışınları ölçen AMS adlı bir cihazın soğutma sistemi değiştireceklerini ve bu uzay görevinin şimdiye kadar denenmiş en karmaşık görev olduğunu açıkladı.

NASA: 2 astronot şimdiye kadarki en karmaşık uzay görevine başladı

ABD, (DHA)- NASA, 2 astronotun kozmik ışınları ölçen AMS adlı bir cihazın soğutma sistemi değiştireceklerini ve bu uzay görevinin şimdiye kadar denenmiş en karmaşık görev olduğunu açıkladı.

NASA tarafından yapılan açıklamada, Luca Parmitano ve Andrew Morgan isimli astronotların cihazın soğutma işlemini değiştirme uzay görevine başladığı ve bu görevin şimdiye kadar denenmiş en karmaşık uzar görevi olduğu belirtildi.

Alfa Magnetik Spektrometre (AMS) olarak adlandırılan cihaz 600 fizikçinin, 56 kurumdan ve 16 ülkeden katılarak geliştirdiği bir proje. AMS, yüksek enerjili kozmik ışınları ölçerek araştırmacıların anti-madde diğer adıyla karşıt maddenin doğası hakkındaki araştırmalarına yardımcı oluyor.

Ayrıca astronotların 6,5 saat uzayda kalarak cihazın soğutma sistemini yenileyeceği bildirildi.

Astronotların sistemle ilgili çalışmaları NASA tarafından canlı yayınlanıyor.

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