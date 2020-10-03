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NASA, 23 milyon dolar değerindeki tuvaleti deneme için uzaya gönderecek

03.10.2020 22:57 | Son Güncelleme

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), sıfır yerçekimine uygun şekilde işleyen 23 milyon dolar değerindeki tuvaleti Uluslararası Uzay İstasyonu'na deneme amaçlı göndermeye hazırlanıyor.

NASA, 23 milyon dolar değerindeki tuvaleti deneme için uzaya gönderecek

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), sıfır yerçekimine uygun şekilde işleyen 23 milyon dolar değerindeki tuvaleti Uluslararası Uzay İstasyonu'na deneme amaçlı göndermeye hazırlanıyor.

İleride Ay'a göreve gidecek astronotların kullanması amacıyla tasarlanan ve vücuttaki artığı emen tuvaletin bir kargo kapsülü içinde gönderilmesi planlanıyor.

NASA, tuvaletteki vakum sisteminin kadın astronotlara kolaylık yaratmak için tasarlandığını açıkladı.

Tuvaletin perşembe günü Virginia eyaletindeki Wallops Adası'ndan fırlatılması planlanıyordu; ancak havalanmasına üç dakika kala teknik sorunlar yüzünden görev iptal edildi.

Eğer bu sorunlar mühendisler tarafından çözülebilirse gönderim cuma günü gerçekleşecek.

Evrensel Atık Yönetim Sistemi (UWMS) olarak adlandırılan yeni titanyum tuvaletin astronotlara uzayın derinliklerinde gidecekleri görevlerde yardımcı olması umuluyor.

Dünya'daki tuvaletlerde olduğu gibi NASA'nın dizayn ettiği tuvalet de bir kabin içinde yer alacak.

NASA, bu tuvaleti halihazırda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kullanılanlardan daha üst bir model olarak tanımlıyor.

https://twitter.com/NASA/status/1311713262002552832?s=20

45 kilogram ağırlığında ve 71 cm. uzunluğunda olan tuvalet, şimdikilerden yüzde 65 daha küçük ve yüzde 40 daha hafif.

Astronotların tuvaleti hiçbir şekilde ıslanmadan ya da sorun yaşamadan kullanmasının önemli olduğunun farkında olan projenin yöneticisi Melissa McKinley, "Temizlemek gerçekten de bir mesele. Hiçbir şey kaçsın ya da ortada kalsın istemiyoruz" dedi.

Astronotların şu an kullandığı tuvaletler ise daha çok bir süpürge gibi çalışıyor; artıkları hava akışı kullanarak içine çeken bir sistem tuvalet olarak görev alıyor.

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