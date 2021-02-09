NASA, 50 yılın ardından Ay ağaçlarının haritasını yayınladı

1971'de farklı ağaç türlerinden yaklaşık 500 tohum uzaya gönderildi. Ayın etrafında 34 kez dolaşan bu tohumlar daha sonra Dünya’nın farklı noktalarına dikildi. Amerikan Uzay ve Havacılık İdaresi (NASA), ikisi Güney Amerika'da ve biri Avrupa'da olmak üzere toplam 83 Ay ağacının yerlerini gösteren bir harita paylaştı.

Bununla birlikte, ağaçların türleri kızılçamlardan, Douglas köknarlarına, çınarlardan loblolly çamlarına kadar çeşitlilik gösteriyor. Ancak, ağaçların üçte biri 1970'lerde dikildiğinden bu yana öldü.

TOHUMLAR AY'IN ETRAFINDA 34 KEZ DOLAŞTI

“Ay ağaçları” Apollo 14 görevinin bir parçası olarak ortaya çıktı. Apollo 14, 31 Ocak 1971'de başladı. Astronotlar 5 Şubat 1971'de Ay'a indi ve yaklaşık 9 saatlik bir Ay yürüyüşünden sonra 9 Şubat'ta Dünya'ya geri döndü. Göreve katılan Alan Shepard ve Edgar Mitchell ayda yürürken, Stuart Roosa komuta modülünde tohumlarla birlikte yörüngede 34 kez döndü.

Görev esnasında tohumlar sınıflandırıldı ve bir grup tohum karşılaştırma yapmak için Dünya'da bırakıldı. Uzaya gönderilecek olan tohumlar Roosa'nın kitine yerleştirildi, ancak mürettebat dünyaya döndükten sonra teneke kutu patlayarak açıldı ve pek çok tohum kullanılamaz hale geldi.