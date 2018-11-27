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NASA 6 ay önce fırlatmıştı! Kızıl gezegene indi

DÜNYA HABERLERİ  | 27.11.2018 07:34 | Son Güncelleme

NASA tarafından 6 ay önce fırlatılan uzay aracı Mars'a indi. Kızıl gezegenin yer altı katmanlarına ilişkin veri toplaması amaçlanan uzay aracı InSight, 480 milyon kilometreden fazla mesafe katetti.

Güvenli şekilde Mars'a indiği belirlenen uzay aracı, gerçekleştireceği sismik incelemelerle bazı veriler toplayacak.Mars'ın kuzey yarım küresinde bir platoya indiği belirlenen InSight'in araştırmalarının ne kadar süreceği henüz belli değil.

NASA'nın sismik inceleme aracı Mars'a indi

NASA, Mars'ta sismik inceleme yapacak ve kızıl gezegenin yer altı katmanlarına ilişkin veri toplayacak uzay aracının, 6 aylık yolculuktan sonra Mars'a iniş yaptığını açıkladı.ABD Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi'ne (NASA) ait "InSight" adlı uzay aracının Mars'a iniş yaptığı bildirildi.
Açıklamada, InSight uzay aracının, Mars'ın atmosferinde 6 dakika 45 saniyelik yolculuğun ardından gezegene iniş yaptığı bildirildi. Atmosfere girmesiyle hızı giderek artan aracın, paraşütlerini açarak kızıl gezegene çarpma etkisini azalttığı belirtilen açıklamada, aracın, Mars'ın kuzey yarım küresinde bir platoya indiği kaydedildi.
Aracın ilk 6 hafta boyunca herhangi bir araştırma yapmayacağı kaydedilen açıklamada, bilim adamlarının bu süre zarfında InSight'ın genel durumunu izleyeceği ifade edildi. Bu süre sonrasında ise aracın robotik kolunun, aracın sismometresini Mars'ın yüzeyine bırakacağı ve sismometrenin, 40 günde gezegenin zemininin yaklaşık 2 metrelik derinliğine inerek titreşimleri kaydetmeye başlayacağı belirtildi.
NASA'dan yapılan açıklamada, Mars'ta sismik inceleme yapacak ve kızıl gezegenin yer altı katmanlarına ilişkin veri toplayacak uzay aracının, 6 aylık yolculuktan sonra 480 milyon kilometreden fazla mesafe katederek güvenli şekilde Mars'a indiği belirtildi.
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Anahtar Kelimeler:
NASA Mars

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
helal olsun ama makineyi sıfır gibi yıkamışlar. biz evden işe gidene kadar bok götürüyor arabayı
Nolmuş yani bizde soğan depolarına baskın yapıp fiyatları düşürdük.
Üstad şu haberleri yapan insanlara azıcık matematik dersi verin lütfen. 480 milyon km yi altı ayda yapan bir araç saatte 111.111 km ortalama yapması lazım. marsın dünyaya uzaklığınıda hiç değilse internette bakın. 80 milyon km den az.
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