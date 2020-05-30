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  4. NASA 9 yıl sonra ilk defa ABD topraklarından uzaya astronot gönderdi

NASA 9 yıl sonra ilk defa ABD topraklarından uzaya astronot gönderdi

30.05.2020 22:33 | Son Güncelleme

NASA 9 yıl sonra ilk defa ABD topraklarından uzaya astronot gönderdi. Elon Musk'ın kurduğu SpaceX'in uzay mekiği Falcon 9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Üssü'nden uzaya fırlatıldı

NASA 9 yıl sonra ilk defa ABD topraklarından uzaya astronot gönderdi

NASA 9 yıl sonra ilk defa ABD topraklarından uzaya astronot gönderdi. Elon Musk'ın kurduğu SpaceX'in uzay mekiği Falcon 9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Üssü'nden uzaya fırlatıldı.

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