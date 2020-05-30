NASA 9 yıl sonra ilk defa ABD topraklarından uzaya astronot gönderdi

NASA 9 y\u0131l sonra ilk defa ABD topraklar\u0131ndan uzaya astronot g\u00f6nderdi. Elon Musk'\u0131n kurdu\u011fu SpaceX'in uzay meki\u011fi Falcon 9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay \u00dcss\u00fc'nden uzaya f\u0131rlat\u0131ld\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Bilim Kurulu \u00dcyesi Demircan'dan kafe ve restoranlara gideceklere \u00f6nemli uyar\u0131Koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131nda iyile\u015fenlerin say\u0131s\u0131 d\u00fcnya genelinde 2,7 milyonu ge\u00e7tiPlayStation 5'in \u00e7\u0131k\u0131\u015f tarihi ertelenebilir! Bak\u0131n neden...