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  4. NASA açıkladı: 2002 NN4 Dünya'ya yaklaşıyor!

NASA açıkladı: 2002 NN4 Dünya'ya yaklaşıyor!

İLGİNÇ HABERLER  | 03.06.2020 15:02 | Son Güncelleme

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 2002 NN4 adı verilen bir göktaşının Dünya'ya yaklaştığını duyurdu. 2002 NN4 göktaşı, NASA'ya göre potansiyel tehlikeli sınıfında.

NASA açıkladı: 2002 NN4 Dünya'ya yaklaşıyor!

NASA sık sık gezegenimize yönelik uzaydan gelebilecek tehditlere karşı uyarıyor. Bunun bir örneğine daha maalesef ki tanık oluyoruz. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, 2002 NN4 adı verilen bir göktaşı için önemli bir uyarıda bulundu. 2002 yılında keşfedilen 2002 NN4 isimli göktaşı, bundan tam 18 yıl sonra yani bugün, Dünya için tehdit oluşturmaya başladı.

2002 NN4 DÜNYA'NIN YÖRÜNGESİYLE KESİŞECEK

NASA'dan yapılan açıklamaya göre 2002 NN4 kod adlı göktaşı, Dünya'ya en yakın konumdan geçiş yapacak. NASA bu geçiş için 6 Haziran'ı işaret ediyor. Tahmini çapı 250 ila 570 metre arasında olan göktaşı, 11.1 km/sn hız ile Dünya'ya yaklaşmakta. 6 Haziran günü yörüngesi Dünya'nın yörüngesiyle kesişecek olan 2002 NN4, bu yüzden potansiyel tehlikeli göktaşı sınıfına alınmış durumda. Fakat 2002 NN4 için NASA'nın iyi haberleri de var.

GÖKTAŞI İÇİN PANİĞE GEREK YOK

NASA'ya göre göktaşının Dünya'ya çarpma riski yok. Zira, göktaşı Dünya'nın en yakınından geçerken, Ay'ın yörüngesinin 13 katı kadar bir mesafede bulunacak. Bu geçiş ise 6 Haziran'da TSİ 6:20'de gerçekleşecek. Bu tarihten sonra göktaşı uzaydaki yolculuğuna, biz ise '2020'de daha neler duyacağız?' diye düşünerek yaşamaya devam edeceğiz.

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