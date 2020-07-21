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NASA açıkladı: 2020ND göktaşı Dünya'ya yaklaşıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.07.2020 09:21 | Son Güncelleme

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2020ND isimli göktaşı için potansiyel uyarı verdi. NASA, 2020ND göktaşının saatte 48 bin km hızla Dünya'ya yaklaştığını duyurdu.

NASA açıkladı: 2020ND göktaşı Dünya'ya yaklaşıyor!

NASA göktaşı uyarıları ile sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda NEOWISE kuyruklu yıldızı için de Dünya'ya yaklaştığını söyleyen NASA, onun Dünya'ya çarpma ihtimali olmadığını söylemiş ve insanları sadece NEOWISE kuyruklu yıldızının oluşturacağı olağan üstü manzaraları izlemeye çağırmıştı. NEOWISE'ın ardından NASA'nın uyarıları ise bitmedi. NASA'nın potansiyel olarak tehlikeli gördüğü yeni göktaşının adı ise 2020ND.

DÜNYA'NIN YENİ POTANSİYEL TEHLİKELİSİ: 2020ND

2020ND göktaşı, NASA'nın aktardıklarına göre 170 metre büyüklüğünde. Göktaşı, saatte 48 bin km hız ile de Dünya'ya yaklaşmakta. Ancak onun Dünya'ya yaklaşıyor olması sizi yanıltmasın. Zira, hesaplamalar onun Dünya'nın yaklaşık 5,086,328 kilometre yakınından geçeceğini gösteriyor. Yani şimdilik her şey yolunda giderse 2020ND'nin Dünya'ya çarpma ihtimali yok.

2020ND NE ZAMAN GEÇİŞ YAPACAK?

Dünya'ya yaklaşan 2020ND göktaşı, NASA'nın hesaplamalarına göre 24 Temmuz'da Dünya'ya en yakın geçişini gerçekleştirecek. Şimdilik 2020ND'nin Dünya'ya çarpma ihtimali düşük olsa da astronomlar, gelecekte Dünya'nın bir göktaşı tehlikesi ile karşı karşıya kalabileceğini söylüyor.

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