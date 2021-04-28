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NASA açıkladı! Astronotların Dünya'ya dönüşü ertelendi

28.04.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) 4 astronotu Dünya'ya taşıyacak Crew Dragon mekiğinin bugün yapılması planlanan seferinin ertelendiğini bildirdi.

NASA açıkladı! Astronotların Dünya'ya dönüşü ertelendi

NASA'dan yapılan açıklamada, ABD'li astronotlar Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japonya Uzay Araştırma Ajansından (JAXA) astronot Soiçi Noguçi'yi taşıyacak mekiğin inişinin, kötü hava şartları nedeniyle 30 Nisan'a ertelenmesine karar verildiği belirtildi.

RÜZGARLARIN HIZI STANDART KOŞULLARIN ÜZERİNDE

Açıklamada, astronotları taşıyan kapsülün inmesinin planlandığı Florida açıklarında deniz rüzgarlarının hızının standart koşulların üzerinde ölçülmesi nedeniyle söz konusu kararın alındığı belirtildi.

SpaceX, NASA'nın Ticari Mürettebat Hizmetleri programı kapsamında Crew Dragon mekiği ile ISS'ye astronot taşıyor.

Şirket, "Demo-1" adı verilen bir insansız test uçuşunu gerçekleştirmiş, ardından Mayıs 2020'de "Demo-2" adı verilen insanlı test uçuşu ile iki astronotu istasyona taşımıştı.

SpaceX, "Crew-1" adını verdiği görev kapsamında, Kasım 2020'de 4 kişilik astronot ekibini ISS'ye ulaştırmıştı.

"Crew-1 görevi", NASA'nın Space Shuttle programını 2011'de sonlandırmasından sonra ABD'den uzaya yapılan ilk insanlı sefer olmuştu.

NASA'nın personel mekiği üretmeyi durdurması nedeniyle ISS'de görevli astronot ve kozmonotlar, bundan önce Rus yapımı "Soyuz" mekikleriyle taşınıyordu.

ISS'DE 6 KİŞİLİK MÜRETTEBAT DÖNÜŞÜMLÜ GÖREV YAPIYOR

NASA, ESA, JAXA, Rusya Federal Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansının ortak projesi ISS'de farklı ülkelerden 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.

NASA'nın "Ticari İkmal Hizmetleri" programı kapsamında, Amerikan firmaları Northrop Grumman "Cygnus", SpaceX ise "Dragon" isimli kargo mekikleri ile ISS'ye ikmal malzemeleri taşıyor.

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"Ticari Mürettebat Geliştirme Programı" kapsamında ISS'ye personel taşımak üzere ABD'li Boeing şirketi de "CST-100 Starliner" uzay mekikleriyle test uçuşları yapıyor.

(AA)

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