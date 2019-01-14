NASA açıkladı: Boeing 747'nin 2 katı

NASA çalışanları tarafından yapılan araştırma Greenwitch saat dilimine göre 2.18 itibariyle bir göktaşının gözlemlenmesiyle başladı. Yapılan incelemeler sonucundaysa göktaşının uzayın büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda 'yakın' mesafe olarak adlandırılan 4.9 milyon km ile dünyayı ıskalayacağı hesaplandı. İşte detaylar...

NASA'dan asteroid açıklaması

NASA çalışanları büyüklüğü Boeing 747 uçağının kanatlarının iki katı kadar olan bir göktaşının bugün gezegenimizi ıskalayarak uzay boşluğundaki yolculuğuna devam edeceğini açıkladı.

Kaliforniya merkezli Jet Propulsion Laboratory’deki NASA’lı bilim insanları, GMT (Greenwitch saat dilim) 2.18 itibariyle bir göktaşı gözlemledi.

JPL’in tahminlerine göre AG3 adı verilen göktaşının boyutu 64 metreye 140 metre. Başka bir deyişle göktaşının büyüklüğü Boeing 747 uçağının kanatlarının iki katı kadar.

AG3 göktaşının 4.9 milyon km ile dünyayı ıskalaması bekleniyor. Ancak uzayın büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda bu mesafeyi "yakın" olarak adlandırmak mümkün.

Gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı? Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap NASA'dan gelmişti.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA'ya göre, böylesi bir durumda geleceğimiz hiç de parlak değil.

Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti.

En büyük sorunun insanlığı böyle bir durumda ne yapacağına dair kesin bir yol haritasının bulunmaması olduğunu belirten Nuth, bu denli bir riskin her an gerçekleşebileceğinin altını çizmiş ve bir de öneride bulunmuştu.

Nuth'a göre, bu riski ortadan kaldırmanın en garanti yolu uzaya tek görevi gezegenimize çarpması muhtemel asteroidleri inceleyecek bir araç göndermek.