HABER

NASA açıkladı: Boeing 747'nin 2 katı

DÜNYA HABERLERİ  | 14.01.2019 15:47 | Son Güncelleme

Kaliforniya merkezli Jet Propulsion Laboratory’de bulunan NASA ofisinden bugün Boeing 747 uçağının 2 katı kadar büyüklükte olan bir gök taşının gezegenimizi ıskalayarak uzay boşluğunda dolaşmaya devam edeceği yönünde açıklama geldi.

NASA çalışanları tarafından yapılan araştırma Greenwitch saat dilimine göre 2.18 itibariyle bir göktaşının gözlemlenmesiyle başladı. Yapılan incelemeler sonucundaysa göktaşının uzayın büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda 'yakın' mesafe olarak adlandırılan 4.9 milyon km ile dünyayı ıskalayacağı hesaplandı. İşte detaylar...

NASA'dan asteroid açıklaması

NASA çalışanları büyüklüğü Boeing 747 uçağının kanatlarının iki katı kadar olan bir göktaşının bugün gezegenimizi ıskalayarak uzay boşluğundaki yolculuğuna devam edeceğini açıkladı.
Kaliforniya merkezli Jet Propulsion Laboratory’deki NASA’lı bilim insanları, GMT (Greenwitch saat dilim) 2.18 itibariyle bir göktaşı gözlemledi.
JPL’in tahminlerine göre AG3 adı verilen göktaşının boyutu 64 metreye 140 metre. Başka bir deyişle göktaşının büyüklüğü Boeing 747 uçağının kanatlarının iki katı kadar.
AG3 göktaşının 4.9 milyon km ile dünyayı ıskalaması bekleniyor. Ancak uzayın büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda bu mesafeyi "yakın" olarak adlandırmak mümkün.
Gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı? Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap NASA'dan gelmişti.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA'ya göre, böylesi bir durumda geleceğimiz hiç de parlak değil.
Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti.
En büyük sorunun insanlığı böyle bir durumda ne yapacağına dair kesin bir yol haritasının bulunmaması olduğunu belirten Nuth, bu denli bir riskin her an gerçekleşebileceğinin altını çizmiş ve bir de öneride bulunmuştu.
Nuth'a göre, bu riski ortadan kaldırmanın en garanti yolu uzaya tek görevi gezegenimize çarpması muhtemel asteroidleri inceleyecek bir araç göndermek.
Nuth'a göre, bu riski ortadan kaldırmanın en garanti yolu uzaya tek görevi gezegenimize çarpması muhtemel asteroidleri inceleyecek bir araç göndermek.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
NASA uzay göktaşı

En Çok Okunan Haberler

Yüzüne bakarak söyledi: PKK'lıları bu kadar çok seviyorsanız...

Yüzüne bakarak söyledi: PKK'lıları bu kadar çok seviyorsanız...

'AK Parti en büyük şoku Şanlıurfa'da yaşayabilir'

'AK Parti en büyük şoku Şanlıurfa'da yaşayabilir'

Beşiktaş ve Galatasaray'dan yılın takası

Beşiktaş ve Galatasaray'dan yılın takası

Otomotiv devi üretime ara verecek!

Otomotiv devi üretime ara verecek!

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Bakan onayına bağlıydı! Çok sayıda kişi ihraç edildi

Bakan onayına bağlıydı! Çok sayıda kişi ihraç edildi

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Suriye sınırında silah sesleri!

Suriye sınırında silah sesleri!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Maduro'dan çok sert sözler: 48 saat süreniz var!

Maduro'dan çok sert sözler: 48 saat süreniz var!

Çok sayıda konsolosluk ve elçilik binasında şüpheli paket alarmı

Çok sayıda konsolosluk ve elçilik binasında şüpheli paket alarmı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avrupa'da kar fırtınası alarmı

Avrupa'da kar fırtınası alarmı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya çok sert PKK/YPG eleştirisi

Yüzüne bakarak söyledi: PKK'lıları bu kadar çok seviyorsanız...

Reuters duyurdu! 'ABD'den İran'a saldırı planlaması' iddiası

Reuters duyurdu! Beyaz Saray istedi: Saldırı için seçenekler...

Polonya’da Belediye Başkanı sahnede bıçaklandı

Belediye Başkanı sahnede bıçaklandı

Son dakika! İran'ın başkenti Tahran'da kargo uçağı düştü

İran'da kargo uçağı düştü!

Makedonya'da Vevçani Karnavalı başladı

Makedonya'da Vevçani Karnavalı başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.