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  4. NASA açıkladı: Dev asteroit burnumuzun dibinden geçti!

NASA açıkladı: Dev asteroit burnumuzun dibinden geçti!

23.03.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NASA, dev bir asteroitin Dünya'nın yakınından geçtiğini açıkladı. NASA, 2001 FO32 adı verilen asteroitin 2021 yılında gözlenebilecek en büyük göktaşı olduğunu söyledi.

NASA açıkladı: Dev asteroit burnumuzun dibinden geçti!

2021'in en büyük göktaşı Dünya'ya birkaç saat önce hiç olmadığı kadar yaklaştı.

NASA, 2001 FO32 adı verilen asteroitin 21 Mart'ta Dünya'nın yakınından geçeceğini duyurmuştu.

NASA'dan yapılan açıklamaya göre göktaşı Dünya'nın yaklaşık 2 milyon kilometre yakınından geçti.

NASA göktaşının Dünya'ya çarpma riskinin bulunmadığını söylemişti.

NASA, 2001 FO32'ın 20 yıl önce keşfedildiğini ve o tarihten beri düzenli olarak izlendiğini belirtilmişti.

Dev asteroitin 440-680 metre genişliğinde ve en az 1 kilometre çapında olduğu ve saatte 124 bin kilometre hızla hareket ettiği ifade edildi.

2 milyon kilometre uzak gibi gelebilir ancak Dünya'ya en yakın gezegen Venüs. İki gezegen arasında 38 milyon kilometre bulunuyor.

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