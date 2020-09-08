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NASA açıkladı! Hepsi ilk insanlı Mars görevinde Kızıl Gezegen'e gönderilecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.09.2020 10:06 | Son Güncelleme

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Mars'a düzenleyeceği ilk insanlı uzay uçuşunda Kızıl Gezegen’e neler göndereceğini açıkladı.

NASA açıkladı! Hepsi ilk insanlı Mars görevinde Kızıl Gezegen'e gönderilecek

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), 2030’lu yılların sonunda Mars’a yolculuğa çıkacak astronotların yanlarında neler götüreceklerini ilk kez açıkladı.

MARS ARACINDA TOHUM DA BULUNACAK

NASA’da görevli Chel Stromgren, Mars'a gönderilecek uzay aracında marul ve salatalık tohumu, bunun yanı sıra dondurucunun da olacağını söyledi. Stromgren aynı zamanda astronotların 3 yıl sürecek yolculukta hareket edebilecekleri geniş bir alana sahip olacaklarını da belirtti.

NASA, Mars’a düzenleyeceği ilk insanlı uzay uçuşunda neler göndereceğini duyurdu

10 TON AĞIRLIĞINDA İNSANLI UZAY ARACI

NASA'nın planına göre Kızıl Gezegen Mars'a 10 ton ağırlığında insanlı uzay aracı gönderilecek. NASA şu an için Mars'a yalnızca 1 ton ağırlığında araç gönderebilme kapasitesine sahip.

DHA

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