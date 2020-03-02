NASA açıkladı! İşte uzayda konaklamanın maliyeti

Uzaya çıkmak herkesin hayali. Fakat bu günümüzde artık bir hayal değil gerçekleşmek üzere olan bir olay. NASA'nın dışında SpaceX, Virgin Galactica gibi şirketler uzay turizmini hayata geçirme planlarının peşindeler ve bu planlarında büyük ölçüde de başarılı oldular. Özel şirketler ve NASA ortaklığında çok yakın bir zamanda turistik geziler başlayacak. Başlayacak başlamasına ancak uzayda bir gün konaklamanın maliyeti ne kadar hiç düşündünüz mü?

UZAYDA KONAKLAMAK PAHALIYA PATLAYACAK

İngiliz Independent gazetesinde yer alan bir haber bu sorunun yanıtını verdi. Habere göre, NASA'nın uzay otelinde konaklamak bir kişi için 35 bin dolara mal olacak. Ek hizmetler ile bu rakam daha da yükselecek. ''Şöyle bir uzaya gidelim hanım hava alırız'' deyip aileniz ile birlikte uzaya gitmek isterseniz de bu ücretler kat kat artacak.

NASA'NIN İLK PLANI 2024'Ü İŞARET EDİYOR

NASA'nın planlarına göre ilk turist kafilesi 2024 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaşacak. ISS'e gelen yolcular, kendileri için tasarlanmış ticari kapsüllere yani uzay oteline geçecek ve Dünya'ya bir de uzaydan bakmanın keyfini sürecek.

