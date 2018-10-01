NASA, Adanalılara cevap verdi: Güneşe ateş etmek yetmez

Yüreğir Belediyesi tarafından düzenlenen Bilim Şenliği'nde, NASA ile kurulan canlı bağlantıda, "Adana çok sıcak, güneşe ateş etsek serinlememize yardımcı olur mu" diye soruldu. Esprili soruya NASA'da görevli Uzay Bilimci Umut Yıldız ise, "Ateş etmek yetmez füze fırlatmak lazım" diye cevap verdi.

'FÜZE FIRLATMAK LAZIM'

Çukurova Üniversitesi, Bilim Teknoloji Üniversitesi, Türk Hava Kurumu, Çukurova Teknokent ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜBİTAK'ın desteği ile gerçekleştirilen Yüreğir Bilim Şenliği'nin son gününde, NASA'da görevli Uzay Bilimci Umut Yıldız ile görüntülü canlı bağlantı kuruldu.

Yıldız, şenlik meydanında çocuklara NASA'da yapılan uzay çalışmalarını ve evrenin bilinmeyenlerini anlattı. Telekonferansın sonunda Umut Yıldız'a bir kız çocuğu, "Adana çok sıcak, güneşe ateş etmek serinlememize yardımcı olur mu" diye sordu. Esprili soruya Umut Yıldız ise yine esprili şekilde, "Ateş etmek yetmez füze fırlatmak lazım" diye cevap verdi. Yıldız, gülümseten soruya verdiği esprili cevabın ardından "Kaliforniya da çok sıcak ama biz burada güneşe ateş etmiyoruz, tabi ki faydası yok" dedi.