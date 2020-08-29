NASA Andromeda galaksisinin halesini haritalandırmayı başardı!

Andromeda galaksisi, Dünya'dan çok ama çok uzakta. Yaklaşık olarak 2 milyon 537 bin ışık yılı ötemizde bulunan Andromeda galaksisi dev bir gaz halesine de ev sahipliği yapıyor. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ise yakında ömrünü tamamlayacak Hubble Uzay Teleskobu ile bu devasa gaz halesini kapsamlı bir şekilde incelemeye karar verdi.

SAMANYOLU'NUN YAKLAŞIK YARISI KADAR

NASA, Dünya'nın milyonlarca ışık yılı uzağındaki Andromeda galaksisinin etrafında bulunan gaz halesini Hubble Uzay Teleskobu üzerinden incelemeye başladı. Bu incelemelerin sonucunda ise araştırmacılar, halenin iki iç içe geçmiş haleden oluştuğunu ve katmanlı bir yapıya sahip olduğunu fark etti. Dünya’dan gözlemlenmesi neredeyse imkansız olan gaz halesi, Andromeda'dan da 1,3 milyon ışık yılı uzaklıkta ve Samanyolu'nun yaklaşık yarısına kadar uzanıyor.

NASA TARİHE GEÇTİ

Gaz halesinin haritasını çıkartan NASA, bir galaksiyi çevreleyen hale üzerine yapılan en kapsamlı çalışmayı yaparak tarihe de geçmiş oldu. Yale Üniversitesi'nden eş araştırmacı Samantha Berek, galaksileri çevreleyen devasa gaz halelerini anlamanın son derece önemli olduğunu söyleyerek, ''Bu gaz rezervuarı, galaksinin geçmiş ve gelecekteki evrimiyle ilgili ipuçlarıyla dolu ve nihayet onu en yakın galaktik komşumuzda çok detaylı bir şekilde inceleyebildik. " dedi.