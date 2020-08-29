HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. NASA Andromeda galaksisinin halesini haritalandırmayı başardı!

NASA Andromeda galaksisinin halesini haritalandırmayı başardı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.08.2020 10:32 | Son Güncelleme

NASA, Hubble Uzay Teleskobu ile Andromeda galaksisinin etrafında bulunan devasa haleyi haritalandırdı. NASA'nın dönüm noktası olarak adlandırdığı haritalandırma ile halenin galaksimiz Samanyolu'nun yarısına kadar uzandığı keşfedildi.

NASA Andromeda galaksisinin halesini haritalandırmayı başardı!

Andromeda galaksisi, Dünya'dan çok ama çok uzakta. Yaklaşık olarak 2 milyon 537 bin ışık yılı ötemizde bulunan Andromeda galaksisi dev bir gaz halesine de ev sahipliği yapıyor. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ise yakında ömrünü tamamlayacak Hubble Uzay Teleskobu ile bu devasa gaz halesini kapsamlı bir şekilde incelemeye karar verdi.

SAMANYOLU'NUN YAKLAŞIK YARISI KADAR

NASA, Dünya'nın milyonlarca ışık yılı uzağındaki Andromeda galaksisinin etrafında bulunan gaz halesini Hubble Uzay Teleskobu üzerinden incelemeye başladı. Bu incelemelerin sonucunda ise araştırmacılar, halenin iki iç içe geçmiş haleden oluştuğunu ve katmanlı bir yapıya sahip olduğunu fark etti. Dünya’dan gözlemlenmesi neredeyse imkansız olan gaz halesi, Andromeda'dan da 1,3 milyon ışık yılı uzaklıkta ve Samanyolu'nun yaklaşık yarısına kadar uzanıyor.

NASA

NASA TARİHE GEÇTİ

Gaz halesinin haritasını çıkartan NASA, bir galaksiyi çevreleyen hale üzerine yapılan en kapsamlı çalışmayı yaparak tarihe de geçmiş oldu. Yale Üniversitesi'nden eş araştırmacı Samantha Berek, galaksileri çevreleyen devasa gaz halelerini anlamanın son derece önemli olduğunu söyleyerek, ''Bu gaz rezervuarı, galaksinin geçmiş ve gelecekteki evrimiyle ilgili ipuçlarıyla dolu ve nihayet onu en yakın galaktik komşumuzda çok detaylı bir şekilde inceleyebildik. " dedi.

'DIŞ KABUK DAHA PÜRÜZSÜZ VE DAHA SICAK'

Çalışmanın başındaki isim olan Notre Dame Üniversitesi'nden Nicolas Lehner ise "Yaklaşık yarım milyon ışık yıllık genişleyen iç kabuğun çok daha karmaşık ve dinamik olduğunu görüyoruz" dedi ve ekledi; ''Dış kabuk daha pürüzsüz ve daha sıcak. Bu fark, galaksinin diskindeki süpernova aktivitesinin iç haleyi doğrudan etkilemesinden kaynaklanıyor olabilir."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Aycan Yanaç'ın pembe bikinili pozuna ilk yorum Sercan Yıldırım'dan geldi! Aycan Yanaç'ın pembe bikinili pozuna ilk yorum Sercan Yıldırım'dan geldi!
Apple dediğini yaptı, hesabını resmen banladı!Apple dediğini yaptı, hesabını resmen banladı!
Karadeniz’de doğalgaz bulundu mu? Karadeniz’de doğalgaz bulundu mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Hamile mi? 'Evlilik dışı bir çocuk...'
Hamile mi? 'Evlilik dışı bir çocuk...'
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Elon Musk, Neuralink projesini tanıttı
Elon Musk, Neuralink projesini tanıttı
İlginizi Çekebilir
Bikinisiyle yemek pişirerek servet kazanıyor
Bikinisiyle yemek pişirerek servet kazanıyor
Google Haritalar'ın bu özelliklerini kimse bilmiyor! Kullananlara ödül bile veriyor...
Google Haritalar'ın bu özelliklerini kimse bilmiyor! Kullananlara ödül bile veriyor...
İstediği telefonu alamadı, imza kampanyası başlattı!
İstediği telefonu alamadı, imza kampanyası başlattı!
Samsung'tan trafo gibi telefon geliyor!
Samsung'tan trafo gibi telefon geliyor!
Uzaydan internet ne kadar hızlı?
Uzaydan internet ne kadar hızlı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsung Galaxy S20 FE Samsung'un sitesinde göründü!
Samsung yeni uygun fiyatlı telefonunu kendi elleriyle sızdırdı!
Gerilim büyüyor: Apple Epic Games'in geliştirici hesabını sildi!
Apple dediğini yaptı, hesabını resmen banladı!
The Last of Us Part 2'nin Dina'sı kendisini ilk kez gördü, gözyaşlarını tutamadı!
Oynadığı oyunda yüzünü gördü, gözyaşlarını tutamadı!
ZTE'nin ardından harekete geçti: Xiaomi 3.nesil ekran altı kamera teknolojisini tanıttı!
Xiaomi de geleceğin teknolojisini tanıttı!
ABD'li ünlü girişimci Elon Musk’ın Nevada’daki tesisi siber saldırıya uğradı
Teknoloji devi şirkete siber saldırı! Gözaltına alınanlar var
Akıllı bileklik gibi ama değil: Huawei Watch Fit tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı
Huawei'nin görülmedik tasarıma sahip akıllı saati tanıtıldı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.