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  4. NASA, Ankara'nın uzaydan çekilmiş fotoğrafını paylaştı

NASA, Ankara'nın uzaydan çekilmiş fotoğrafını paylaştı

İLGİNÇ HABERLER  | 06.07.2020 14:25 | Son Güncelleme

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) çekilmiş bir Ankara fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

NASA, Ankara'nın uzaydan çekilmiş fotoğrafını paylaştı

NASA'nın Instagram hesabından yapılan paylaşımda, başkentin gece saatlerinde uzaydan çekilmiş görüntüsü ile "Ankara, Türkiye'nin kalbi, karanlık gece ve uzayda bir parıltı." notu yer aldı.

Fotoğrafın açıklamasında ise "ISS'de görevli NASA astronotları tarafından çekilen bu fotoğrafta, elektrik ışıklarının ağ gibi ördüğü ve ip gibi uzanan otoyollarla birbirine bağladığı Türkiye'nin başkenti görülüyor. Işık renklerindeki farklılık, değişik ampül türlerinin kullanılmasından kaynaklanıyor ve sanayi bölgeleri ile yerleşim yerlerini birbirinden ayırıyor." ifadeleri kullanıldı.

NASA, ISS'den çekilen aynı fotoğrafı 28 Haziran'da Twitter hesabından da paylaşmıştı.

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