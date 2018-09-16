NASA asteroid'lere karşı bu silahı kullanacak!

Gezegenimizin yörüngesinde bulunacak bir uzay aracına entegre edilen sistemin adı DART (Double Asteroid Redirection Test) olarak açıklanmıştı.
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